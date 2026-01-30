Tymczasowy areszt dla sprawcy kradzieży rozbójniczej Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 28-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, podejrzany o kradzież rozbójniczą na terenie stacji paliw w Polakach, w gminie Kotuń. Mężczyzna, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionego alkoholu, użył przemocy wobec ekspedientki, a następnie najechał na nią samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w środę, 28 stycznia br., na terenie miejscowości Polaki w powiecie siedleckim. Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawca dokonał kradzieży wyrobów alkoholowych ze stacji paliw. Gdy próbowała go powstrzymać pracownica, użył wobec niej przemocy, a następnie wsiadł do samochodu BMW, wtedy kobieta wybiegła na zewnątrz, aby uniemożliwić mu odjechanie. Jednak mężczyzna potrącił kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia.

44-letnia ekspedientka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej.

Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Kotuniu, Komisariatu Policji w Mokobodach oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, szybko ustalono pojazd i na terenie miejscowości Polaki zatrzymano 28-letniego mieszkańca powiatu siedleckiego podejrzewanego o dokonanie kradzieży rozbójniczej.

W toku dalszych czynności ustalono również, że samochód, którym poruszał się sprawca, figurował w policyjnych systemach jako utracony na terenie powiatu hajnowskiego. BMW zostało zabezpieczone i odholowane na policyjny parking.

28-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy. Oznacza to, że w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionych przedmiotów użył przemocy, będąc wcześniej skazanym za podobne, umyślne przestępstwo .

Decyzją Sądu Rejonowego w Siedlcach wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

( KWP w Radomiu / mw)