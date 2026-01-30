Finał akcji „Karma zamiast fajerwerków” - wspólne działania policjantów na rzecz zwierząt Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj 29 stycznia 2026 roku odbył się finał akcji „Karma zamiast fajerwerków”, zainicjowanej przez skierniewickich policjantów. Przedsięwzięcie po raz kolejny pokazało, że los zwierząt nie jest obojętny służbom mundurowym w całym regionie, a współpraca między jednostkami Policji przynosi realne i wymierne efekty.

Akcja „Karma zamiast fajerwerków” została zapoczątkowana w grudniu 2025 roku przez skierniewickich policjantów i spotkała się z szerokim odzewem funkcjonariuszy z sąsiednich jednostek. Do inicjatywy włączyli się policjanci oraz przewodnicy psów służbowych z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, a także przewodnik psa służbowego z Aresztu Śledczego w Łodzi. Wspólne zaangażowanie pokazało, że troska o zwierzęta łączy funkcjonariuszy niezależnie od miejsca pełnienia służby.

Zebrane w ramach akcji środki zostały przeznaczone na zakup karmy dla psów i kotów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach. Finał przedsięwzięcia odbył się w czwartek, kiedy skierniewiccy funkcjonariusze spotkali się z wolontariuszami w schronisku i wspólnie przekazali zgromadzone wsparcie. Do placówki trafiło kilkaset kilogramów zakupionej karmy, a także akcesoria niezbędne w codziennej opiece nad zwierzętami - m.in. smycze, koce, zabawki dla psów oraz paczki ze smaczkami i treserkami. Przekazane wyposażenie będzie służyć zarówno w codziennej opiece nad zwierzętami, jak i w procesie ich socjalizacji.

To już kolejna edycja tej inicjatywy i z pewnością nie ostatnia. Skierniewiccy policjanci deklarują dalsze aktywne wspieranie działań schroniska oraz podtrzymywanie dobrej współpracy, jaka od lat istnieje między funkcjonariuszami a placówką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom Policji oraz funkcjonariuszom z ościennych komend, którzy włączyli się w akcję i okazali wsparcie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możliwe było realne wsparcie zwierząt, które każdego dnia potrzebują troski i pomocy.