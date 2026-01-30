Pijany i poszukiwany 48-latek prowadził auto pomimo sądowego zakazu. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi grozi mu dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Kara pięciu lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, grożą 48-latkowi z powiatu lęborskiego, który pomimo sądowego zakazu kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości. Wczoraj wieczorem mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w Lęborku. Badanie alkotestem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Był też poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Od 29 stycznia br. obowiązują nowe regulacje prawne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedna z nich dotyczy kierowców, którzy nie stosują się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Od czwartku, wobec osób, które dopuszczają się takiego przestępstwa, obligatoryjnie orzekany jest dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie konsekwencje czekają 48-latka, zatrzymanego wczoraj wieczorem do kontroli drogowej w Lęborku. Nie dość, że mieszkaniec powiatu lęborskiego kierował Peugeotem pomimo sądowego zakazu, wydanego za jazdę w stanie nietrzeźwości, to miał w organizmie ponad promil alkoholu. Okazało się też, że był poszukiwany dwiema podstawami: przez prokuraturę celem ustalenia miejsca pobytu oraz przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał go na pobyt w więzieniu za przestępstwo niealimentacji. Mężczyzna od listopada ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Do wczoraj, kiedy został zatrzymany przez policjantów lęborskiej drogówki.

Dziś po wytrzeźwieniu 48-latek usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i pomimo sądowego zakazu. W razie skazania, poza karą pozbawienia wolności i dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, mężczyzna będzie musiał się liczyć z koniecznością uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych. Sąd będzie mógł również orzec wobec niego przepadek pojazdu.