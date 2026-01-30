Groził byłemu współpracownikowi, a w domu miał przedmiot przypominający broń Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu przy ul. Platynowej zatrzymali 42-latka, który poprzez wiadomość SMS groził mężczyźnie, z którym wcześniej pracował, że go zastrzeli. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca miał pretensje do pokrzywdzonego, ponieważ podejrzewał go o romans z jedną z pracownic firmy, w której on się platonicznie zakochał. W mieszkaniu podejrzanego policjanci znaleźli przedmiot przypominający broń, który został przekazany biegłemu do dalszych badań. Dziś 42-latek usłyszał zarzut za kierowanie gróźb karalnych i zostanie doprowadzony do prokuratury, z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

W środę policjanci z komisariatu przy ul. Platynowej odebrali zgłoszenie, z którego wynikało, że 42-latek wysłał pokrzywdzonemu SMS-a, w którym groził mu, że go zastrzeli. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca pracował kiedyś w jednej z gdańskich firm z zawiadamiającym. Sprawca wymyślił sobie, że pokrzywdzony spotyka się z jedną z pracownic firmy, w której on zakochał się platonicznie.

W związku ze złożonym zawiadomieniem w tej sprawie jeszcze tego samego dnia po godzinie 18:00 kryminalni z komisariatu przy ul. Platynowej weszli do jednego z mieszkań w dzielnicy Śródmieście i tam zatrzymali 42-latka. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli przedmiot przypominający broń, który został przekazany do szczegółowych badań biegłemu. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Dziś podejrzany usłyszał zarzut za kierowanie gróźb karalnych i zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowania gróźb karalnych grozi do 3 lat pozbawienia wolności.