Sprawca usiłowania zabójstwa zatrzymany Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Blachowni zatrzymali sprawcę usiłowania zabójstwa. Okazał się nim 31-letni mężczyzna - wnuczek pokrzywdzonej seniorki. Na wniosek częstochowskich śledczych, sąd zastosował wobec oprawcy tymczasowy areszt. Teraz grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w jednym z mieszkań w Aleksandrii Pierwszej. O zdarzeniu policjantów powiadomił mężczyzna, który przyszedł w odwiedziny do 76-letniej seniorki. Po wejściu do mieszkania, znalazł leżącą w łóżku kobietę, która miała widoczne obrażenia głowy. Mężczyzna nabrał podejrzeń, że kobieta prawdopodobnie została pobita. Od razu powiadomił pogotowie ratunkowe i Policję. Przybyli na miejsce policjanci z Komisariatu Policji w Blachowni podjęli czynności, w wyniku których szybko ustalili kto odpowiada za dotkliwe pobicie 76-latki. Sprawcą okazał się 31-letni wnuczek kobiety. Został zatrzymany jeszcze tego samego dnia przez dzielnicowych z Blachowni, którzy namierzyli go w jednym z mieszkań w Konopiskach.

31-latek trafił do policyjnego aresztu. Śledczy pracujący nad tą sprawą ustalili, że 31-latek przyszedł do swojej babci, poprosił o śniadanie, a potem zaatakował ją i pobił. Następnie za pomocą krzesła uderzył ją w głowę, zabrał jej 50 złotych i oddalił się z mieszkania. Na szczęście w porę do jej domu wszedł znajomy seniorki, który od razu zareagował i wezwał pomoc.

Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił prokuratorowi przedstawić mu zarzut znęcania się nad babcią i usiłowanie jej zabójstwa. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec oprawcy tymczasowego aresztowania. W środę sąd nie miał żadnych wątpliwości i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 31-latka. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie.

( KWP w Katowicach / mw)

