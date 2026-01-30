Zaatakował ojca i groził pozbawieniem życia. Trafił do aresztu Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 34-latka, który zaatakował ojca, groził mu pozbawieniem życia i uderzał go w twarz. Mieszkaniec gminy Grabowo usłyszał zarzuty znęcania się nad ojcem, kierowania gróźb karalnych i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek policjantów i kolneńskiej prokuratury sąd wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z kolneńskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się i kierowanie gróźb karalnych wobec ojca. Jak ustalili funkcjonariusze, 34-latek 2 miesiące temu opuścił mury zakładu karnego, gdzie przez 2 lata odbywał karę pozbawienia wolności za zniszczenie mienia znacznej wartości i znęcanie się nad rodziną. W minioną środę, w nocy mężczyzna zaatakował swojego ojca. Groził mu pozbawieniem życia i uderzał go w twarz. Ponadto w okresie ostatniego miesiąca wszczynał awantury, podczas których wyzywał go słowami wulgarnymi, wyganiał z domu, groził wybiciem szyb w oknach, rzucał w niego różnymi przedmiotami i niszczył wyposażenie domu. Gdy agresor w końcu zasnął, pokrzywdzony zdecydował się powiadomić o całej sytuacji policjantów.

Po zatrzymaniu przez mundurowych, mieszkaniec gminy Grabowo trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Kolejnego dnia 34-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad ojcem, kierowania wobec niego gróźb karalnych i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował dziś wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 34-latkowi grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy! Przemoc domowa to przestępstwo, nie bądźmy obojętni. Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy, reaguj i zgłaszaj takie przypadki na policję. Wspólnie możemy pomóc osobom potrzebującym wsparcia i ochrony.