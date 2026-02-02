XVI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkomisarza Andrzeja Struja - losowanie grup turniejowych Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj W dniach 9 - 12 lutego 2026 r. odbędzie w Warszawie XVI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzej Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji. W piątek, 30 stycznia br. w Sali im. Generałów Polskiej Policji w gmachu KGP zorganizowano losowanie grup turniejowych.

Już po raz szesnasty reprezentacje różnych formacji mundurowych, chcących upamiętnić bohaterskiego polskiego policjanta będą uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich. W tym roku do turnieju zgłosiło się 115 drużyn, które rywalizować w trzech kategoriach: OPEN mężczyzn, mężczyzn 35+ i OPEN kobiet. Tegoroczne rozgrywki zostały objęte patronatami honorowymi przez: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Na ceremonię losowania grup turniejowych przybyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wielokrotny mistrz Polski, mistrz świata i medalista olimpijski w zapasach Andrzej Supron, piłkarz, trener i działacz piłkarski Dariusz Dziekanowski oraz pomysłodawcy turnieju - legendarny trener, piłkarz Andrzej Strejlau i kierownik Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP . Zarówno Dariusz Dziekanowski, jak i Andrzej Strejlau mieli epizody gwardyjskie w swojej sportowej biografii. Obecny był również radca w Gabinecie Komendanta Głównego Policji insp. Rafał Wasiak i Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Sportu w Policji mł. insp. Daniel Grzyb z Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia życiorysu podkom. Andrzeja Struja, który odczytała podkom. Karolina Grzesiak z BMWP KGP.

- Powoli zbliżamy się do tej ważnej daty 10 lutego - zwrócił się do zebranych nadinsp. Roman Kuster. - Jak wielokrotnie już podkreślałem, mam ten ogromny zaszczyt, że po raz kolejny będę mógł uczestniczyć zarówno w losowaniu grup, jak i w otwarciu turnieju i będę mógł ukłonić się nisko żonie Pana Andrzeja i Jego córkom. Ten turniej to wspaniały sposób uczczenia pamięci naszego Kolegi.

- Rozgrywki, które już wkrótce się zaczną mają wyjątkowe znaczenie jeżeli chodzi o Fair Play - podkreślił Andrzej Strejlau. - To jest turniej Fair Play, który świadczy o szacunku, jak istnieje w Policji do postaci Andrzeja Struja. To ma być dobre widowisko sportowe, które czci pamięć o bohaterskim policjancie, a nie zażarta walka o punkty bez reguł. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w organizację tego turnieju.

Główną częścią spotkania był oczywiście losowanie grup turniejowych. Zaproszeni goście w asyście podkom. Karoliny Grzesiak z Wydziału Współpracy Strategicznej BMWP KGP i podkom. Izabeli Sudół z Zespołu Dyżurnych KP w Ząbkach wyciągali niebieskie kuleczki, wewnątrz których ukryte były nazwy poszczególnych drużyn. Nad sprawnym przebiegiem losowania czuwali funkcjonariusze z Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP podkom. Dominik Szewczyk i podkom. Łukasz Sikorski oraz podkom. Dawid Pająk z Wydziału dw. z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP.

Wyniki na bieżąco wyświetlane były przez projektor. Wylosowane grupy prezentujemy jako załącznik pod niniejszą informacją.

Przypomnijmy - mł. asp. Andrzej Struj z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zginął 10 lutego 2010 r. od ciosów nożem, zadanych przez młodocianego bandytę. To był ostatni dzień urlopu warszawskiego funkcjonariusza. Policjant podjął interwencję wobec dwóch chuliganów, którzy wybili okno w tramwaju. Ruszył za nimi w pogoń, bandyci zaczęli uciekać. Policjant bez trudu dogonił jednego z nich i obezwładnił. Gdy wydawało się, że sytuacja jest opanowana, wrócił drugi bandyta i zaatakował policjanta od tyłu, co pozwoliło pierwszemu z napastników wydobyć spod kurtki nóż, którym zadał śmiertelne rany. Policjant zmarł dwie godziny później w szpitalu. Jego pogrzeb, na który przybyli zarówno Prezes RM , jak i Prezydent RP zorganizowano 19 lutego 2010 r. W tym czasie odbywały się finały II Halowych Mistrzostw Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji, podczas których przerwano rozgrywki i oddano hołd bohaterskiemu policjantowi. Wtedy właśnie, dzięki inicjatywie Andrzeja Strejlaua i Andrzeja Kuczyńskiego postanowiono, że patronem przyszłorocznych rozgrywek będzie Andrzej Struj. W ten sposób stołeczny turniej stał się dużą międzynarodową imprezą sportową.

Andrzej Struj miał 42 lata, z których 15 poświęcił Policji. Został pośmiertnie awansowany do stopnia podkomisarza i odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. Po trwającym rok procesie sąd skazał mordercę policjanta na 25 lat więzienia, a jego pomocnika na lat 15.

W 2021 r. ustanowiono Medal imienia podkom. Policji Andrzeja Struja, nadawany policjantom za ratowanie życia, zdrowia i mienia z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Tekst: Paweł Ostaszewski Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP

Foto: Katarzyna Król Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP

Film: Grzegorz Utnik Wydział Prezydialny Gabient KGP

Film Losowanie grup XVI Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Losowanie grup XVI Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja (format mp4 - rozmiar 26.67 MB)