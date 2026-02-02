Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni Komisariatu Policji II w Bytomiu zatrzymali 35-latka, który dzień wcześniej ukradł ze sklepu artykuły spożywcze po czym, potrącił samochodem interweniującego pracownika sklepu. Mężczyzna poruszał się autem na podrobionych tablicach rejestracyjnych, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli także narkotyki. 35-letni mieszkaniec Bytomia usłyszał już zarzuty i został objęty dozorem Policji. Grozi mu do 10 lat więzienia.

27 stycznia br., wieczorem, doszło do kradzieży w jednym z bytomskich sklepów. Jak wynika z policyjnych ustaleń, mężczyzna włożył produkty do sklepowego wózka, po czym wyszedł ze sklepu, nie płacąc za nie. Kiedy zaczął wkładać towar do bagażnika samochodu marki Skoda, zainterweniował pracownik sklepu. Mężczyzna zdążył włożyć do auta jedynie część produktów, po czym wsiadł do pojazdu i ruszył. Podczas cofania potrącił interweniującego pracownika sklepu. Jak ustalili stróże prawa, mężczyzna poruszał się autem na podrobionych tablicach rejestracyjnych.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji II w Bytomiu, którzy już kolejnego dnia ustalili miejsce pobytu mężczyzny i zatrzymali go w jego mieszkaniu w centrum Bytomia. Podczas przeszukania pomieszczeń kryminalni znaleźli białą zbryloną substancję - testy wykazały, że prawdopodobnie jest to efedryna. Zabezpieczona przez policjantów substancja trafiła do policyjnego depozytu i zostanie poddana dalszemu badaniu laboratoryjnemu. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli również znalezioną w mieszkaniu gotówkę. Zatrzymany 35-latek został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc.

35-latek zamiast za kradzież artykułów o wartości około 30 złotych, odpowie za kradzież rozbójniczą, a to już jest przestępstwo zagrożone karą nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna odpowie także za posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych i poruszanie się samochodem na podrobionych tablicach rejestracyjnych.

W miniony piątek mężczyzna został doprowadzony do bytomskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Prokurator zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Przypominamy, że jeśli sprawca kradzieży, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży używa przemocy, odpowiada za przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia. Ten sam wymiar kary grozi za posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych. Natomiast poruszanie się pojazdem z podrobionymi tablicami jest w Polsce przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także wysoką grzywną.