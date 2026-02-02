Zarzuty za usiłowanie uprowadzenia małoletniej dziewczynki Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Ziębiccy policjanci bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia zatrzymali mężczyznę, który usiłował uprowadzić małoletnią dziewczynkę. Jak ustalili mundurowi, dzięki zdecydowanej interwencji jednego z przechodniów, sprawca został zmuszony do puszczenia dziewczynki. Dzięki pozyskanym do sprawy informacjom ziębiccy policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawcę zdarzenia. Sąd zastosował wobec mężczyzny izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W dniu 31 stycznia 2026 roku policjanci komisariatu w Ziębicach otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło kilka dni wcześniej. Co ważniejsze z treści zgłoszenia wynikało, że w dniu 27 stycznia br. jeszcze na tym etapie nieznany mężczyzna wbrew woli małoletniej dziewczynki chwycił ją za rękę, a następnie nakazał oddalenie się z nim w kierunku przeciwnym do jej miejsca zamieszkania. Całe zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic blisko przejścia dla pieszych, a na domiar złego w trakcie całego zajścia, kiedy dziewczynka stawiała opór, napastnik miał ją szarpać za kurtkę.

Na całe szczęście dzięki świadomej i zdecydowanej postawie przechodnia, napastnik został zmuszony do puszczenia dziewczynki, która chwilę później bezpiecznie wróciła do swojego domu.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zareagowali błyskawicznie. Na podstawie pozyskanym do sprawy informacjom mundurowi wytypowali, a co ważniejsze jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę.

W toku prowadzonych czynności procesowych zatrzymany do sprawy mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia lub pozbawienie wolności osoby małoletniej do 15 roku. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie analizy akt sąd zastosował wobec mężczyzny izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Po raz kolejny Policja apeluje o czujność i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań, aby zapewnić bezpieczeństwo najmłodszych.

( KWP we Wrocławiu / mw)