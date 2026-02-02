Nagrywał i robił zdjęcia dzieciom w sklepowej toalecie Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Krapkowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o naruszenie intymności seksualnej małoletnich dzieci, a także posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. 32-latek zamkną się w jednej z damskich toalet w supermarkecie i nagrywał oraz robił zdjęcia dzieciom w wieku 6-10 lat korzystającym z kabin sąsiadujących. Został ujęty w sklepie przez policjanta będącego po służbie na zakupach, którego wspomógł jeden ze świadków. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę 24 stycznia 2026 r. w toalecie jednego z krapkowickich supermarketów. Z policyjnych ustaleń wynika, że w trakcie korzystania z toalety 10-letnia dziewczynka zauważyła, że ktoś nagrywa ją telefonem i robi jej zdjęcia ponad ścianką działową toalet. Nastolatka zauważyła również męskie buty wystające spod ścianki. Natychmiast powiedziała o tym swojej młodszej siostrze, która wcześniej korzystała z tej samej toalety, a ta o zdarzeniu powiedziała matce. Kobieta natychmiast wbiegła do toalety i zaczęła krzyczeć, aby mężczyzna otworzył drzwi i wyszedł z kabiny. Kobieta zażądała również, aby usunął zdjęcia jej córek z telefonu. Mężczyzna chciał odejść z miejsca zdarzenia, ale wśród zaalarmowanych krzykiem kobiety klientów sklepu znalazł się policjant krapkowickiej komendy, który był w czasie wolnym od służby. To on wraz z innym mężczyzną ujął sprawcę i pilnował go do przyjazdu policyjnego patrolu.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a sprawę przejęli kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. W trakcie czynności procesowych okazało się, że zatrzymany był już notowany za przestępstwa o charakterze seksualnym. Policjanci w trakcie przeszukania zabezpieczyli nośniki pamięci, komputery, telefony i laptopy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzanemu przedstawiono trzy zarzuty dotyczące naruszenia intymności seksualnej poprzez utrwalanie wizerunku nagiej osoby, a także zarzut przechowywania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Na czas trwającego postępowania 32-latek został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.