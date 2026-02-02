Policjanci z Chojnowa uratowali mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Chojnowie, uratowano mężczyznę, który znajdował się w płonącym budynku gospodarczym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia, jeszcze przed przybyciem innych służb ratunkowych i wynieśli mężczyznę na zewnątrz udzielając mu pomocy przedmedycznej.

Do zdarzenia doszło 29 stycznia 2026 roku w godzinach wieczornych. Mł. asp. Patryk Górecki i st. post. Kacper Kędziora z Komisariatu Policji w Chojnowie, zostali skierowani do miejscowości Czernikowice, gdzie doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń gospodarczych.

Na miejscu funkcjonariusze byli jako pierwsi. Potwierdzili zgłoszenie i natychmiast przystąpili do działań ratunkowych. W płonącym budynku znajdował się mężczyzna, który nie był w stanie samodzielnie się ewakuować. Policjanci, nie zważając na zagrożenie, weszli do objętego ogniem pomieszczenia i wynieśli mężczyznę, ratując mu tym samym życie.

Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usuwając z budynku butle z gazem, które mogły doprowadzić do wybuchu i znacznego zwiększenia zagrożenia.

Postawa policjantów zasługuje na najwyższe uznanie. Dzięki ich odwadze, profesjonalizmowi i natychmiastowej reakcji nie doszło do tragedii. Uratowali życie mężczyzny znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.