Data publikacji 02.02.2026

Wiózł bezakcyzowy towar i chciał staranować policjanta. 42-latek tymczasowo aresztowany

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 42-latkowi, który wiózł w samochodzie i miał w domu kilka tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Uciekający Skodą mężczyzna chciał zepchnąć do rowu policyjny radiowóz, a później swoim autem chciał staranować funkcjonariusza. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił już do tymczasowego aresztu.

W ubiegłym tygodniu łukowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą dowiedzieli się, że 42-latek z powiatu siedleckiego może przywieźć do naszego miasta papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W piątek wieczorem funkcjonariusze zauważyli jadący w kierunku Łukowa samochód, którym jechał ten mężczyzna. Wykorzystując sygnały pojazdu uprzywilejowanego policjanci nakazali 42-latkowi zatrzymanie samochodu. Początkowo mężczyzna zareagował na podany mu sygnał i zatrzymał swój samochód, a następnie z dużą prędkością odjechał i skręcił w boczną drogę.

Policjanci ruszyli za uciekającym Skodą 42-latkiem. Mężczyzna cały czas zajeżdżał im drogę, nie pozwalał się wyprzedzić. W momencie gdy jadący radiowozem funkcjonariusze zrównali się ze Skodą i podawali sygnał i znak do natychmiastowego zatrzymania, 42-latek chciał zepchnąć ich swoim autem do rowu. Kilka razy powodując zagrożenie gwałtownie hamował i zajeżdżał drogę jadącym za nim policjantom. Takie niebezpieczne manewry, zagrażające bezpieczeństwu a nawet życiu policjantów uciekający Skodą mężczyzna wykonał kilkakrotnie.

Jeden z policjantów wykorzystując broń służbową strzelił w koło pojazdu uciekiniera. Po tym jak trafił w oponę samochodu, pojazd obrócił się i zatrzymał na jezdni. Gdy funkcjonariusze wybiegli z radiowozu, 42-latek ruszył do przodu i chciał staranować biegnącego do niego policjanta. Mundurowy odpierając bezpośredni atak ponownie wykorzystał broń i strzelił w kierunku Skody. Wtedy jadący nią mężczyzna zatrzymał się, jednak nie chciał z niej wyjść. Przy użyciu siły fizycznej funkcjonariusze wydostali 42-latka z pojazdu.

Policjanci przeszukując auto zatrzymanego znaleźli w niej i zabezpieczyli prawie 7 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Dodatkowo policjanci przeszukując jeszcze dom 42-latka znaleźli tam i zabezpieczyli ponad tysiąc paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do łukowskiej Komendy Policji.

42-latek już usłyszał zarzuty. Za posiadanie papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz czynną napaść na policjanta grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dzisiaj łukowski sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec 42-latka z powiatu siedleckiego środek zapobiegawczy. Teraz co najmniej najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie tymczasowym.