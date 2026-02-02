Zatrzymani podejrzani o włamanie do budynku plebanii Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej i skrupulatnej pracy ostródzkich policjantów pionu kryminalnego zatrzymane zostały cztery osoby, podejrzewane o kradzież z włamaniem do jednej z plebanii w Ostródzie. Do przestępstwa doszło w połowie stycznia. Sprawcy splądrowali budynek i dokonali kradzieży mienia o wartości przekraczającej 5 tysięcy złotych. Część podejrzanych odpowie za popełnione czyny w warunkach multirecydywy.

Do włamania na plebanię jednej z ostródzkich parafii doszło wieczorem, 16 stycznia 2026 roku. Sprawcy, wykorzystując nieobecność proboszcza, podjechali pod budynek, pokonali zabezpieczenie poprzez wyłamanie zamka w drzwiach wejściowych do budynku, a następnie splądrowali wszystkie pomieszczenia domu parafialnego. Z wnętrza plebanii ukradl i m.in. pieniądze, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia, a także dowód osobisty oraz dwie karty bankomatowe. Łączną wartość strat oszacowano na kwotę przekraczającą 5 000 złotych.

O zdarzeniu ostródzcy policjanci zostali powiadomieni przez proboszcza w dniu włamania. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do intensywnych działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawców. Ostródzcy kryminalni jeszcze tego samego dnia przeprowadzili szereg czynności procesowych. Do sprawy włączyli się również funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Skrupulatna, konsekwentna i profesjonalna praca policjantów, oparta na doświadczeniu oraz ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami, doprowadziła do wytypowania i zatrzymania czterech osób podejrzewanych o udział w tym przestępstwie. Do zatrzymania doszło w czwartek, 29 stycznia 2026 roku, na terenie powiatu brodnickiego. Policjanci zatrzymali tego dnia trzech mężczyzn oraz kobietę.

Zatrzymana kobieta została przesłuchana w charakterze świadka a następnie zwolniona. Jednak podczas zatrzymania posiadała przy sobie narkotyki, w związku z czym usłyszała zarzuty i poniesie odpowiedzialność karną z tego tytułu. Pozostali trzej mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży dokumentów i kart bankomatowych. Dwóch z nich odpowie za popełnione czyny w warunkach tzw. multirecydywy, ponieważ wcześniej odbywali kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

W sobotę, 31.01.2026 r., decyzją ostródzkiego sądu, wobec 47-letniego mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych dwóch podejrzanych, w wieku 40 i 49 lat, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru.

( KWP w Olsztynie / mw)