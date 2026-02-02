Ponad 3 kilogramy narkotyków nie trafi na brodnicki rynek Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zatrzymali 26-latka, u którego w samochodzie znaleźli znaczną ilości narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

W miniony czwartek (29.01.26) kryminalni z Brodnicy zatrzymali kierującego volkswagenem, bo, jak wynikało z wcześniejszych ustaleń policjantów, mężczyzna mógł posiadać większą ilość narkotyków, które miały trafić na rynek. Kontrola potwierdziła posiadane informacje. Podczas przeszukania auta funkcjonariusze znaleźli 8 worków, w których znajdował się zielonobrunatny susz oraz biała zbrylona substancja. Zabezpieczone środki policjanci sprawdzili wstępnie testerem. Jak się okazało były to ponad 2 kilogramy amfetaminy i ponad kilogram marihuany.

26-letni mieszkaniec Grudziądza został zatrzymany i przewieziony do brodnickiej komendy. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach informatycznych wyszło dodatkowo na jaw, że do marca bowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. 26-latek jest podejrzany o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz psychotropowych, a także kierowanie samochodem pomimo sądowego zakazu oraz cofniętych uprawnień.

Brodnicki sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.