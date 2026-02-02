Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku trafił do aresztu Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie i decyzją Sądu Rejonowego w Świebodzinie 39-letni kierujący, podejrzany o spowodowanie w piątek, 30 stycznia br., wypadku drogowego, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna prowadził pojazd, mając 2,3 promila alkoholu w organizmie, a następnie uderzył w tył stojącego na skrzyżowaniu motoroweru. Na skutek uderzenia 44-latek kierujący motorowerem poniósł śmierć na miejscu.

Piątek, 30 stycznia br., był tragiczny na drogach powiatu zielonogórskiego, ponieważ tego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Na trasie pomiędzy Kargową a Dąbrówką 35-letni kierujący samochodem ciężarowym z nieustalonej przyczyny zjechał nagle z drogi i uderzył w drzewo. Mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego poniósł śmierć na miejscu.

Kilka godzin po tym zdarzeniu, na drodze krajowej nr 32, na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Smolna Małego, doszło do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku. Tym razem spowodowanego przez 39-letniego nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna prowadził samochód osobowy marki Opel Astra w stanie nietrzeźwości i nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do skrzyżowania. Uderzył w tył stojącego na skrzyżowaniu motoroweru, kierowanego przez 44-letniego mężczyznę wykonującego manewr skrętu w lewo w kierunku miejscowości Smolno Małe. W wyniku uderzenia motorowerzysta upadł na jezdnię, a pojazd przemieścił się na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka samochód marki Citroen Berlingo. 39-latek podejrzany o spowodowanie wypadku został zatrzymany, a następnie decyzją sądu tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kodeks karny przewiduje karę od 5 lat do nawet 20 lat pozbawienia wolności. Na decyzję sądu w tej sprawie będzie miał wpływ fakt, że kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości.