Policjanci zatrzymali sprawcę napadu na kierowcę i odzyskali skradziony samochód Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Ścinawscy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzież rozbójniczą. Funkcjonariusze chwilę po zdarzeniu odzyskali skradziony pojazd o wartości 35 tysięcy złotych. Mundurowi zabezpieczyli nóż, którym jeden z podejrzanych groził pokrzywdzonemu, a także kij bejsbolowy. Na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z napastników, 33-letniego mieszkańca gminy Ścinawa. Sprawa jest rozwojowa. Nie jest wykluczone, że aresztowany mężczyzna usłyszy więcej zarzutów.

Do zdarzenia doszło 27 stycznia, przed godziną 22.00. Policjanci z komisariatu w Ścinawie, patrolując rejon gminy, pomiędzy wioskami zauważyli mężczyznę, który dawał im znaki do zatrzymania się. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany i wystraszony. Poinformował funkcjonariuszy, że 10 minut wcześniej jego znajomy został napadnięty. Oświadczył, że jechał za kolegi autem, kiedy drogę zajechał im pojazd marki Audi, którym podróżowało 3 mężczyzn. Z miejsca pasażera wysiadł mężczyzna, podszedł do jego znajomego i grożąc mu nożem kazał wysiąść z samochodu, którym następnie sprawca odjechał.

Mundurowi poinformowali dyżurnego o zaistniałej sytuacji i natychmiast podjęli interwencję. Pojechali w kierunku wskazanym przez świadka.

Dyżurny po informacji przekazanej przez patrol błyskawicznie skoordynował działania. Szybko również skierował na miejsce patrole z Lubina przekazując im rysopisy podejrzanych osób.

Stróże prawa ze Ścinawy po krótkich poszukiwaniach ujawnili skradziony pojazd, a w jego pobliżu mężczyzn, którzy przebywali w innym samochodzie i dokładnie odpowiadali rysopisom przekazanym przez pokrzywdzonego i jego kolegę. W aucie tym funkcjonariusze ujawnili nóż, którym 33-latek groził właścicielowi Audi, a także kij bejsbolowy i gazy pieprzowe.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów, podejrzani w wieku 33, 40 i 41 lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Skradziony pojazd o wartości 35 tysięcy złotych wrócił do właściciela.

Po zebranym przez śledczych materiale dowodowym, mężczyźni zostali doprowadzeniu do prokuratury. Jeden z nich, 33 letni mieszkaniec gminy Ścinawa, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa i nie jest wykluczone, że zarzuty wobec 33-latka zostaną rozszerzone. Za przestępstwo kradzieży rozbójniczej grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.