Zima wymaga rozwagi. Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Okres zimowy, zwłaszcza w czasie utrzymujących się niskich temperatur, wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla zdrowia i życia. Mróz, śliskie nawierzchnie oraz zamarznięte zbiorniki wodne to zagrożenia, które każdego roku prowadzą do groźnych zdarzeń i tragicznych w skutkach wypadków. Policja przypomina o konieczności zachowania rozwagi oraz zwracania uwagi na bezpieczeństwo własne i osób w naszym otoczeniu.

Niskie temperatury - zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć

Długotrwałe przebywanie na mrozie może prowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Szczególnie narażone są osoby starsze, samotne, schorowane, a także osoby w kryzysie bezdomności oraz znajdujące się pod wpływem alkoholu.

Zima to czas, w którym warto zwrócić większą uwagę na sąsiadów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie. Brak kontaktu, nieogrzewane mieszkanie, czy trudności w poruszaniu się mogą oznaczać, że taka osoba potrzebuje pomocy, choć sama o nią nie poprosi. Czasem wystarczy rozmowa, zainteresowanie lub poinformowanie odpowiednich służb, aby zapobiec tragedii.

Reagowanie ma znaczenie

Policjanci w całym kraju podejmują działania ukierunkowane na pomoc osobom narażonym na wychłodzenie. Kontrolowane są miejsca, w których osoby te mogą szukać schronienia (np. dworce, pustostany, tunele ciepłownicze itp.), a każdy sygnał o tego typu sytuacji jest sprawdzany. Skuteczność tych działań w dużej mierze zależy jednak od reakcji każdego z nas.

W przypadku zauważenia osoby przebywającej w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Takie zgłoszenie może uratować czyjeś życie.

Zamarznięte zbiorniki wodne - pozorne bezpieczeństwo

Zimą zamarznięte stawy, jeziora i rzeki często sprawiają wrażenie bezpiecznych. Należy jednak pamiętać, że naturalne zbiorniki wodne nigdy nie zamarzają równomiernie. Grubość lodu może zmieniać się nawet na niewielkiej powierzchni, a szczególnie niebezpieczne są rzeki, kanały, okolice mostów, pomostów oraz ujścia cieków wodnych.

Wchodzenie na zamarznięte akweny zawsze wiąże się z ryzykiem. Pokrywa lodowa może załamać się nagle, bez wyraźnego ostrzeżenia. Policja przypomina, że najbezpieczniejszym miejscem do jazdy na łyżwach są sztuczne i nadzorowane lodowiska. Zabawy na naturalnych zbiornikach wodnych, zwłaszcza bez opieki dorosłych, mogą prowadzić do tragicznych zdarzeń.

Wspólna odpowiedzialność

Bezpieczeństwo w okresie zimowym to nasza wspólna sprawa. Rozwaga, czujność i reagowanie na niebezpieczne sytuacje mają realny wpływ na życie i zdrowie innych osób. Zima jest szczególnym sprawdzianem wrażliwości społecznej - od naszej postawy często zależy, czy ktoś otrzyma pomoc na czas i jego życie zostanie ocalone.

Pamiętajmy, że jedno zgłoszenie, jeden telefon lub zwykłe zainteresowanie drugim człowiekiem mogą zapobiec tragedii. Dbajmy o siebie nawzajem i nie lekceważmy zagrożeń, jakie niesie ze sobą zimowa aura.