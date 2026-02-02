Zatrzymany 30-latek podejrzany o udział w oszustwach Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Do tymczasowego aresztu trafił 30-latek podejrzany o udział w oszustwach „na policjanta”. Do przestępstw doszło na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego. Pokrzywdzeni stracili ponad 100 tysięcy złotych. Podczas próby zatrzymania oszusta na terenie powiatu mińskiego, swoją brawurową jazdą stwarzał zagrożenie innym uczestnikom ruchu. Wstępne badanie wykazało, że w chwili zatrzymania znajdował się pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartkowe popołudnie (29 lutego) na terenie powiatu bialskiego doszło do usiłowań oszustw „na policjanta”. Sprawca w dwóch przypadkach informował pokrzywdzone, że ich pieniądze są zagrożone w związku z planowanym przez sprawców włamaniem na ich szkodę. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie gotówki. W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami funkcjonariusze zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zwrócili uwagę na kierowcę osobowego Forda. Mężczyzna ani myślał jednak zatrzymać się do kontroli. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania także przez policjantów ruchu drogowego.

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za pędzącym z dużą prędkością kierowcą. W trakcie ucieczki siedzący za kierownicą „pirat drogowy” zajeżdżał drogę funkcjonariuszom uniemożliwiając zatrzymanie oraz stwarzał zagrożenie innym uczestnikom ruchu. Na terenie powiatu mińskiego porzucił auto kontynuując ucieczkę pieszo. Funkcjonariusze powiatu mińskiego aktywnie włączyli się w działania, doprowadzając za zatrzymania podejrzewanego o kierowanie 30-latka. Mężczyzna dostał doprowadzony do bialskiej komendy. Wstępne badanie wykazało w jego organizmie środki odurzające. Została pobrana od niego krew do badań na zawartość substancji zabronionych.

W trakcie prowadzonych w sprawie czynności policjanci potwierdzili, że mężczyzna ma na swoim koncie „więcej przewinień”. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących udziału w oszustwach, do których doszło na terenie województw lubelskiego oraz podlaskiego. Wówczas sprawca odebrał od dwóch pokrzywdzonych gotówkę w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Do tych zdarzeń doszło pod koniec stycznia br. Mężczyzna odpowiadał będzie także za usiłowania oszustwa, do których doszło na terenie powiatu bialskiego.

W związku z rażącym przekraczaniem przez kierowcę dopuszczalnej prędkości, a także rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz narażenie w ten sposób innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mężczyzna usłyszał też zarzut jazdy brawurowej wprowadzony do kodeksu karnego nowelizacją, która zaczęła obowiązywać w dniu zdarzenia tj. 29 stycznia br.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W weekend bialski sąd na wniosek Policji i prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 30-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.