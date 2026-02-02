Areszt za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj W jednym z mieszkań na terenie Elbląga doszło do awantury, w takcie której dotkliwie miała zostać pobita 43-latka. Na miejscu policjanci zastali poszkodowaną, która wymagała pomocy medycznej. Policjanci prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową przywrócili jej funkcje życiowe. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala. W tej sprawie 39-letni partner kobiety usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W sobotę, 31.01.2026 r., oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Elblągu otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej na jednej z ulic na terenie miasta. Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-letnią kobietę, która wymagała pomocy medycznej. Policjanci prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową przywrócili jej funkcje życiowe. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

W mieszkaniu zastano także dwie osoby, tj. 39-letniego partnera kobiety oraz jego 62-letnią matkę. Oboje byli pod wpływem alkoholu i zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że podczas awantury 39-latek miał zaatakować i dotkliwie pobić 43-latkę. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał on zarzut dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W poniedziałek, 02.02.2026 r., decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / mw)

Film zaczyna i kończy plansza z napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny.