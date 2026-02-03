Atakował strony internetowe z całego świata - został namierzony przez policjantów CBZC Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego podejrzanego o przeprowadzanie ataków typu DDoS. Śledczy ustalili, że mężczyzna atakował wiele popularnych stron internetowych z całego świata, w tym o znaczeniu strategicznym. 20-latek usłyszał na ten moment sześć zarzutów karnych: zakłócania pracy systemu informatycznego i pozyskania programu komputerowego służącego do tego zakłócania.

Funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili działania wymierzone w cyberprzestępcę odpowiedzialnego za zorganizowanie i przeprowadzenie wielu ataków DDoS (Distributed Denial of Service) wymierzonych w popularne portale i usługi, a także pozyskiwanie i administrowanie tego typu oprogramowaniem.

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że za procederem stał 20-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, któremu przedstawiono na ten moment sześć zarzutów z art. 269a i art. 269b k.k . Zatrzymanemu przez funkcjonariuszy Zarządu w Lublinie CBZC mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Ataki DDoS to forma cyberataku polegająca na przeciążeniu serwera lub infrastruktury cyfrowej przytłaczającą liczbą żądań połączenia. Skutkuje to paraliżem działania usług. Strony internetowe przestają odpowiadać, a systemy zawodzą, co może prowadzić do ogromnych strat finansowych i wizerunkowych.

Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Zarząd w Lublinie CBZC, wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie wynika, że za pomocą tzw. maszyn C2 (stresser) oraz CNC, zaatakowanych zostało wiele popularnych stron internetowych z całego świata, w tym o znaczeniu strategicznym, co skutkowało okresowymi utrudnieniami w dostępie do oferowanych usług i treści.

Policjanci CBZC w toku realizacji zabezpieczyli w mieszkaniu podejrzanego sprzęt komputerowy wykorzystywany do popełniania przestępstw, a tym samym zlikwidowali infrastrukturę teleinformatyczną, na której utrzymywane i dystrybuowane były narzędzia do ataków DDoS. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Podejrzany przyznał się do większości postawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia, które przyczyniły się do zastosowania wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.

Czym są maszyny C2 i CNC?

Maszyna C2 (Command & Control) - tzw. stresser to centralny system sterujący w infrastrukturze botnetu. Pełni ona rolę serwera wydającego polecenia zaatakowania systemu informatycznego danej strony internetowej wykorzystując do tego zainfekowane urządzenia (boty) wchodzące w skład botnetu. Z kolei maszyna CNC (Command and Control Node) stanowi węzeł wykonawczy infrastruktury dowodzenia, który pośredniczy między maszyną C2, a botami. Opisane maszyny współpracują w ramach wielowarstwowej architektury sterowania botnetem, której celem jest skuteczne przeprowadzenie ataku DDoS.

Pozyskanie oprogramowania przystosowanego do przeprowadzania ataków DDoS oraz ich wykonywanie stanowi działanie zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 269a oraz art. 269b § 1 kodeksu karnego.

(CBZC / mw)