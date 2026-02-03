Zauważyć, zatrzymać się, pomóc Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj W mroźne dni wyraźnie można dostrzec, jak ważna jest ludzka wrażliwość i jak ogromne może mieć znaczenie. Gdy temperatura znacznie spada poniżej zera, nawet zwykła droga do domu może stać się dla niektórych ogromnym wyzwaniem, a jeden gest może dać poczucie bezpieczeństwa i realnie zmienić czyjś los. Pamiętajmy, że niskie temperatury nie wybaczają obojętności!

Ostatni weekend przyniósł wyjątkowo niskie temperatury. Mróz dawał się we znaki zarówno w ciągu dnia, jak też nocą, zmieniając zwykłe codzienne obowiązki w prawdziwe wyzwanie, szczególnie dla osób starszych i samotnych.

To, że los drugiego człowieka nigdy nie jest obojętny, policjanci udowadniali już wielokrotnie. Słowa „pomagamy i chronimy” to nie tylko policyjny slogan, ale realna postawa, która towarzyszy im nie tylko w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, ale też poza służbą, gdy życie toczy się swoim własnym rytmem.

Tak właśnie było w miniony weekend. Na ulicy Kłobuckiej w Warszawie, asp. szt. Leszek Barkowski, spędzający czas z rodziną, zauważył starszą kobietę. Seniorka z trudem poruszała się po zmarzniętym chodniku, ciągnąc za sobą duży wózek z zakupami. Widać było, że każdy krok sprawia jej ogromny wysiłek. Seniorka była także wyraźnie roztrzęsiona i przerażona. Jak się później okazało, bała się, że nie zdoła dotrzeć do domu o własnych siłach ze względu na panujący mróz i późną porę.

Asp. szt. Leszek Barkowski nie przeszedł obok tej sytuacji obojętnie. Zatrzymał się, porozmawiał z kobietą i ustalił, gdzie mieszka. Widząc jej stan i słysząc strach w głosie, bez wahania podjął decyzję, by odwieźć ją bezpiecznie do domu. W pomoc zaangażowali się również będący w pobliżu strażnicy miejscy, którzy zauważyli tę sytuację. Podczas drogi seniorka ze łzami w oczach opowiedziała, że wcześniej prosiła o pomoc innych przechodniów, ale niestety, nikt nie zareagował. Dodała, że była już wyczerpana, a niska temperatura sprawiła, że dalsza droga pieszo stała się dla niej niemal niemożliwa. Panujący chłód sprawił, że kobieta niemal nie czuła już nóg. Na całe szczęście dzięki pomocy asp. szt. Leszka Barkowskiego kobieta bezpiecznie dotarła do domu.

Ta historia to ważna lekcja dla nas wszystkich. Nie bądźmy obojętni, zatrzymajmy się i zauważmy drugiego człowieka, szczególnie teraz, gdy panują tak niskie temperatury. Nasz jeden gest, chwila uwagi poświęcona drugiemu człowiekowi, mogą mieć naprawdę ogromne znaczenie. Pamiętajmy o tym, że pomocna dłoń wyciągnięta w stronę drugiej osoby to nie tylko akt życzliwości, to może być czasem różnica między bezpieczeństwem, a tragedią.

( KSP / mw)