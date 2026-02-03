„Odbierak” wpadł na gorącym uczynku! Skuteczna i szybka reakcja Policji Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursus, dzięki szybkiej reakcji i skrupulatnie zaplanowanej akcji, zatrzymali „odbieraka”, który dokonał oszustwa metodą „na pracownika banku”. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego 21-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu w dzielnicy Ursus. 42-latka otrzymała telefon od fałszywego pracownika banku. Mężczyzna zmanipulował kobietę, nakłonił do wzięcia pożyczki, a następnie przed bankiem odebrał od niej 84 000 złotych. Kiedy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, przyszła do Komisariatu Policji Warszawa Ursus, aby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Podczas czynności oszust zatelefonował ponownie myśląc, że kobieta dalej nie jest świadoma, że została oszukana.

Policjanci wiedzieli, że muszą działać szybko. Zaplanowali akcję zatrzymania mężczyzny, instruując kobietę, co ma robić. 42-latka zachowała zimną krew i nie dała po sobie poznać, że ma świadomość z kim rozmawia. Prowadziła rozmowę z oszustem, jednocześnie pozostając w kontakcie z policjantami. Operacyjni z Komisariatu Policji Warszawa Ursus cały czas prowadzili doraźną obserwację pokrzywdzonej, nie tracąc jej z pola widzenia i zapewniając jej bezpieczeństwo.

Finalnie „odbierak” został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności, podczas których u mężczyzny znaleziono także środki odurzające w postaci haszyszu i marihuany. 21-letni obywatel Ukrainy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota usłyszał zarzut z art. 286 § 1 k.k. i zarzut posiadania substancji odurzających tj. art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie.

Apelujemy!

Przestępcy nieustannie opracowują nowe metody wyłudzenia pieniędzy, podszywając się pod osoby budzące zaufanie, aby w szybki i łatwy sposób zdobyć cudze pieniądze. Jeśli coś budzi Twoje obawy, zatelefonuj pod numer alarmowy 112! Nie wahaj się poinformować nas o każdym niepokojącym cię telefonie. Policjanci nigdy nie bagatelizują żadnej informacji i sprawdzą każdy niepokojący sygnał. W wielu przypadkach pozwala to na szybkie ustalenie i zatrzymanie oszustów.