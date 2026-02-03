Realizacja Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, działając na podstawie postanowień Prokuratury Okręgowej w Sieradzu , przeprowadzili szeroko zakrojoną realizację wymierzoną w przestępczy proceder związany z narkotykami. Działania skoncentrowane były w kilku miejscowościach województwa łódzkiego i zakończyły się zatrzymaniem 10 osób. Troje z nich najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sprawa jest rozwojowa.

27 stycznia 2026 roku w ramach prowadzonych działań ponad 20 grup realizacyjnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeszukało kilkadziesiąt mieszkań i posesji na terenie kilku miejscowości w województwie łódzkim. W akcji brali również udział policjanci z wydziałów kryminalnych komend powiatowych w Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Bełchatowie i Łasku. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób w wieku od 24 do 49 lat, podejrzewanych o udział w przestępczym procederze związanym z narkotykami.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 770 gramów narkotyków w tym marihuanę, mefedron oraz amfetaminę. Substancje te przekazano do dalszych badań. Ponadto w trakcie działań zabezpieczono również ponad 46 tysięcy złotych w gotówce oraz między innymi maczety, kije baseballowe, liczne telefony komórkowe i karty SIM, a także papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty obrotu znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Dwie kobiety w wieku 34 i 26 lat oraz 26-letni mężczyzna na wniosek prokuratora, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Pozostali usłyszeli dodatkowo zarzut posiadania narkotyków i zostali oddani pod dozór policyjny. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Za wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

( KWP w Łodzi / mw)

Film Realizacja Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Realizacja Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi (format mp4 - rozmiar 9.26 MB)