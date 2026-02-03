Uchronili 59-latka przed wychłodzeniem Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Niskie temperatury powietrza i niesprzyjająca aura nadal towarzyszy nam za oknami. Gdyby nie regularne kontrole miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności oraz osób mieszkających samotnie, zagrożonych wychłodzeniem i niezwłoczne działanie mundurowych, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że nasza czujność i gotowość do działania mogą uratować ludzkie życie.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Nieborowie regularnie dokonywali kontroli jednej z posesji, w której przebywał samotny 59-latek i monitorowali jego sytuację bytową oraz stan jego zdrowia. Mężczyzna nie posiadał telefonu i nie mógł samodzielnie wezwać pomocy w razie zagrożenia życia. Mundurowi podczas kolejnej wizyty u mężczyzny zauważyli, że jego warunki bytowe znacznie się pogorszyły. Policjanci stwierdzili, że w budynku brak jest ogrzewania, panuje niska temperatura, instalacja wodna jest zamarznięta przez co mężczyzna nie ma dostępu do bieżącej wody. Funkcjonariusze od razu podjęli działania w kierunku udzielenia mężczyźnie pomocy. Nawiązali kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i za zgodą 59-latka przewieźli go do miejsca noclegowego dla osób w kryzysie bezdomności. Mężczyzna uzyskał opiekę oraz odpowiednie warunku do dalszej egzystencji.

Pamiętajmy, że niskie temperatury są ogromnym zagrożeniem. Zwróćmy uwagę czy w naszym otoczeniu przebywają takie osoby, nie przechodźmy obojętnie. Jeżeli widzimy osoby nieporadne ze względu na wiek czy stan zdrowia, w kryzysie bezdomności czy nietrzeźwe zagrożone wychłodzeniem, nie przechodźmy obok nich obojętnie.