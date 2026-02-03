Trzech młodych mężczyzn w areszcie – rozbój z użyciem gazu w lokalu z nielegalnymi automatami Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Ostrowscy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu wyszkowskiego podejrzanych o rozbój z użyciem gazu. Do zdarzenia doszło 22 stycznia w lokalu, w którym odkryto pięć nielegalnych automatów hazardowych i kilka tysięcy złotych w gotówce. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej na wniosek prokuratora zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (22.01) wieczorem policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie od zarządcy bloku o nieprzyjemnym chemicznym zapachu wydobywającym się z lokalu z sąsiedniego budynku. Mundurowi po dotarciu na miejsce potwierdzili nieprzyjemną woń wydobywającą się z budynku sąsiadującego z blokiem. Na miejscu interweniowała również straż pożarna, nie stwierdzając zagrożenia dla mieszkańców bloku. Zdecydowano o siłowym wejściu do lokalu, wewnątrz nie było żadnych osób, natomiast policjanci znaleźli 5 automatów do nielegalnych gier hazardowych, kilka tysięcy w gotówce oraz rozlaną na podłodze ciecz o intensywnym zapachu. Nad sprawą intensywnie pracowali ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego.

Funkcjonariusze w miniony czwartek (29.01) zatrzymali do tej sprawy 3 mieszkańców powiatu wyszkowskiego w wieku 17, 21 i 23 lata. Policjanci ustalili, że mężczyźni, stosując przemoc oraz gaz doprowadzili mężczyznę i kobietę będącą wewnątrz lokalu do stanu bezbronności zabierając pieniądze. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przedstawić mężczyznom zarzut wspólnego dokonania rozboju. Ponadto prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. W sobotę Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zadecydował o zastosowaniu wobec dwójki mężczyzn (21 i 23-latka) 3-miesięcznego aresztu natomiast 17-latek spędzi „za kratami” najbliższe 2 miesiące.

Policjanci prowadzą dalsze czynności w sprawie automatów do nielegalnych gier hazardowych. Za rozbój mężczyznom grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności.