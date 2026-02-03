Dramatyczne chwile w centrum Białegostoku - policjanci walczyli o życie kobiety Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Zwykła służba zmieniła się w walkę o ludzkie życie. Policjanci ruszyli z pomocą nieprzytomnej kobiecie. Prowadzili resuscytację aż do przyjazdu ratowników medycznych.

Do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku podbiegł zdenerwowany mężczyzna, informując, że przy klatce schodowej jednego z bloków leży kobieta, która prawdopodobnie nie oddycha. Mundurowi zareagowali błyskawicznie i już po chwili byli przy nieprzytomnej. Mężczyzna, który zaalarmował funkcjonariuszy, ułożył ją w pozycji bocznej bezpiecznej, jednocześnie pozostając w kontakcie z operatorem numeru alarmowego. Policjanci od razu sprawdzili jej funkcje życiowe. Gdy stwierdzili całkowity brak oddechu i tętna rozpoczęli resuscytację krążeniowo - oddechową. Prowadzili ją nieprzerwanie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przejął działania ratunkowe. Policjanci nadal wspierali ratowników, pomagając między innymi w sprawnym umieszczeniu kobiety na noszach oraz przetransportowaniu do karetki pogotowia. Po kilkunastu minutach funkcjonariusze otrzymali od personelu medycznego informację, że udało się przywrócić funkcje życiowe. Kobieta trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy.