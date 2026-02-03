Mocne uderzenie w narkobiznes Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zakończyli sprawę nadzorowaną przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Postępowanie dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa lubuskiego. W ciągu kilku miesięcy prowadzonego śledztwa do sprawy zatrzymano osiem osób, z których cztery zostały tymczasowo aresztowane. Do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wpłynął akt oskarżenia.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zakończyli prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej śledztwo, które doprowadziło do zatrzymania i aresztowania zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali do obrotu znaczne ilości narkotyków.

Podczas realizacji czynności operacyjno-procesowych policjanci zatrzymali osiem osób, a wobec czterech z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ponadto zabezpieczyli również znaczne ilości narkotyków i gotówki. Siedmiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednemu, 51-letniemu mężczyźnie, zarzut kierowania tą grupą. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi od 2 do nawet 15 lat. Wszyscy zatrzymani usłyszeli także zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, udzielania narkotyków oraz ich posiadania, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zebrany podczas postępowania przygotowawczego materiał dowodowy pozwolił oskarżyć członków grupy przestępczej o wprowadzenie na rynek łącznie niemal 70 kilogramów różnych rodzajów narkotyków o łącznej wartości czarnorynkowej 3 345 000 złotych.