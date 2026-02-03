Pomogli schorowanemu seniorowi Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu w Wasilkowie razem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogli schorowanemu 72 - latkowi. Przekazali mężczyźnie odzież, kołdrę, koce i żywność. Mundurowy pomógł również w wymianie butli gazowej, by senior mógł się ogrzać i korzystać z kuchenki.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Wasilkowie oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, uzyskali informację o schorowanym 72 - latku. Okazało się, że mężczyzna mieszka w domu bez prądu, bieżącej wody i ogrzewania z uwagi na niedrożny piec. Pracownicy socjalni zakupili mu promiennik ciepła. Dzielnicowy pomógł podłączyć go do butli gazowej, aby mężczyzna mógł dogrzać się, w te mroźne dni oraz przygotowywać sobie ciepły posiłek. Po kilku dniach policjant wraz z pracownikami ośrodka ponownie odwiedzili 72 - latka. Przywieźli mu niezbędne artykuły m. in. nowy materac, kołdrę, śpiwór, odzież oraz żywność. Podczas wizyty mundurowy zauważył, że butla jest prawie pusta. Mężczyzna powiedział, że wyszedł ze szpitala i ze względu na chorobę nie poradzi sobie sam pojechać i kupić nową. Funkcjonariusz wymienił pustą butlę na pełną po czym ją podłączył. 72 - latek mógł dalej korzystać ze źródła ciepła.