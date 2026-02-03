Zatrzymany 31-latek trafi za kartki za spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Wczoraj kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. 31-latek z Ukrainy od października 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem narkotyków. Na skutek zdarzenia poważnych obrażeń doznały dwie kobiety, które mężczyzna wiózł jako taksówkarz. Zatrzymany zgodnie z dyspozycją sądu trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 3 lata.

Wczoraj po południu kryminalni z komendy miejskiej ustalili, że 31-latek z Ukrainy, który od października 2025 roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, znajduje się na ulicy Nowe Ogrody.

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez gdański sąd w związku z wyrokiem za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem narkotyków. Na skutek zdarzenia poważnych obrażeń doznały dwie kobiety, które 31-latek wiózł jako taksówkarz.

Operacyjni na skrzyżowaniu ul. Hucisko z ul. Nowe Ogrody zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Stamtąd zgodnie z dyspozycją sądu w Gdańsku, zostanie przewieziony do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 3 lata.