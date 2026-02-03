Siedział w nieogrzewanym aucie - policjanci zorganizowali pomoc Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj, 3 lutego br., po północy, na jednej ze stacji paliw w gminie Pszczółki policjanci pomogli 57-letniemu kierowcy ciężarówki, który siedział w nieogrzewanym aucie na parkingu i był mocno wyziębiony. Mundurowi wezwali karetkę pogotowia. Decyzją ratowników medycznych mieszkaniec województwa wielkopolskiego został przewieziony do szpitala. Zdecydowana i skuteczna reakcja policjantów najprawdopodobniej uratowała życie 57-latka.

W związku z silnymi mrozami policjanci na terenie całego województwa pomorskiego realizują zadania polegające na szczególnym zwracaniu uwagi i udzielaniu pomocy osobom narażonym na wychłodzenie.

Dzisiaj, 3 lutego br., po północy, mundurowi z Posterunku Policji w Pszczółkach, w powiecie gdańskim, podczas służby otrzymali informację od pracowników jednej ze stacji paliw, że od 3 dni na terenie parkingu przebywa kierowca auta ciężarowego. Mężczyzna przychodził do sklepu na stację i wracał do kabiny pojazdu.

Policjanci zainteresowali się tą sytuacją. Sprawdzili teren parkingu, gdzie zauważyli pojazd marki Scania, który miał otwartą pokrywę silnika. Funkcjonariusze w kabinie zastali 57-letniego mężczyznę, który leżał przykryty kocem. W środku auta widać było szron i lód. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego powiedział policjantom, że auto uległo awarii i w związku z tym silnik nie działa, czyli tym samym kabinie nie było ogrzewania. Mężczyzna był wyraźnie wyziębiony, drżał i niewyraźnie mówił. Widząc tą sytuację, policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia i czym prędzej poszli z 57-latkiem na teren sklepu przy stacji paliw, gdzie zapewniono mu komfort termiczny.

Decyzją ratowników medycznych mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał dalszą pomoc.

Z dużą pewnością można stwierdzić, że zdecydowana i skuteczna pomoc policjantów uratowała życie 57-latka.

Policjanci po raz kolejny apelują o empatię i niepozostawanie obojętnym na los osób, których życie może być zagrożone. Jeśli zauważymy człowieka, który może potrzebować pomocy - reagujmy!

W sytuacji, która bezpośrednio zagrażałaby życiu lub zdrowiu osób, należy kontaktować się bezpośrednio z numerem alarmowym 112.

Zgłoszeń można dokonać również za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie oraz wybrać kategorię zgłoszenia. Jedną z nich jest również ta dotycząca „osób bezdomnych wymagających pomocy”.