Policjanci pomogli odnaleźć zaginionego psa Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, pełniący służbę w dyspozycji Komisariatu Policji w Sobótce, zostali poproszeni o pomoc przez zaniepokojonego kierowcę. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że jego pies uciekł, a on nie potrafi go odnaleźć.

Zaniepokojony mężczyna poprosił policjantów o pomoc w odnalezieniu psa. Kierowca przekazał policjantom rysopis zwierzęcia. Funkcjonariusze, przy okazji swoich zleconych czynności jednocześnie prowadzili poszukiwania w rejonie, w którym pies był widziany. Już po krótkim czasie policjanci odnaleźli czworonożnego "uciekiniera" i przekazali go szczęśliwemu właścicielowi.

Mężczyzna postanowił podziękować funkcjonariuszom za okazaną pomoc i zaangażowanie, kierując do jednostki e-mail z wyrazami uznania.

To kolejny przykład, że policjanci służą pomocą nie tylko w sprawach związanych z bezpieczeństwem na drogach, ale także w codziennych, nieprzewidzianych sytuacjach.