Dąbrowska policjantka z medalem na XLIV Halowych Mistrzostwach Polski w łucznictwie Data publikacji 03.02.2026 Komisarz Agata Bulwa-Śliwecka, policjantka z Dąbrowy Tarnowskiej, odniosła znaczący sukces sportowy, zdobywając brązowy medal podczas Halowych Mistrzostw Polski w łucznictwie.

Od piątku do niedzieli (30 stycznia – 1 lutego br.) odbywały się XLIV Halowe Mistrzostwa Polski seniorów w łucznictwie. Zawody zostały zorganizowane w Łodzi i zgromadziły czołowych zawodników z całego kraju. Reprezentantka Dąbrowy Tarnowskiej rywalizowała w konkurencji łuku bloczkowego - jednego z najbardziej wymagających technicznie odmian łucznictwa sportowego. Wysoki poziom zawodów oraz silna obsada sprawiły, że każdy pojedynek wymagał maksymalnej koncentracji, precyzji i opanowania. Komisarz Agata Bulwa-Śliwecka wykazała się doskonałą formą, co przełożyło się na miejsce na podium i brązowy medal mistrzostw Polski. Osiągnięcie naszej koleżanki jest powodem do dumy nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla całego środowiska policyjnego. To przykład, że konsekwencja i pasja pozwalają skutecznie łączyć wymagającą służbę z sukcesami sportowymi na najwyższym poziomie.

Komisarz Agata Bulwa-Śliwecka miała zaszczyt reprezentować Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Funkcjonariuszka brała udział i zdobywała medale również podczas mistrzostw świata, Europy i Polski.