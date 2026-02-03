39-latek aresztowany za oszustwa metodą „na prokuratora” Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą „na prokuratora”. W wyniku tego przestępczego procederu dwie seniorki straciły ponad 100 tysięcy złotych. Podszywając się pod prokuratora, pod pretekstem wypadku spowodowanego przez członka rodziny, wymusił od pokrzywdzonych przekazanie pieniędzy rzekomemu „kurierowi”. W niedzielę sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt - mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w zakładzie karnym.

W miniony weekend policjanci zatrzymali 39-latka, który podszywał się pod prokuratora i kontaktował się telefonicznie z trzema seniorkami z powiatu chełmskiego i bialskiego. Informował je, że ktoś z rodziny spowodował śmiertelny wypadek drogowy i aby uniknąć aresztowania konieczne jest pilne wpłacenie wysokiej kaucji. Podczas rozmów wywierał silną presję czasu, nakazywał zachowanie tajemnicy i instruował, aby pieniądze przekazały kurierowi, który miał je odebrać pod wskazanym adresem. W ten sposób doprowadził dwie starsze panie do utraty wszystkich oszczędności. Z kolei trzecia w porę zorientowała się, że to oszustwo i powiadomiła dyżurnego chełmskiej komendy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa i został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, gdzie na wniosek śledczych zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Apelujemy o ostrożność w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za prokuratorów, policjantów lub innych przedstawicieli służb. Funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy ani danych wrażliwych przez telefon. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z Policją.