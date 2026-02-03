Pomoc przyszła na czas Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie skontaktował się dyspozytor medyczny informując, że otrzymał zgłoszenie od mężczyzny. Ze zgłoszenia wynikało, że ma on napad epilepsji. Dyspozytor nie mógł uzyskać żadnych konkretnych danych. Miał tylko jego numer telefonu. Dyżurny międzychodzkiej jednostki podjął odpowiednie działania i pomoc przyszła na czas.

W nocy z 28 na 29 stycznia br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie asp. szt. Daniel Piłat został powiadomiony przez dyspozytora medycznego, że mężczyzna z terenu powiatu międzychodzkiego potrzebuje pomoc. Prawdopodobnie miał on atak epilepsji. Niestety dyspozytor nie posiadał żadnych danych oprócz numeru telefonu, z którego dzwonił mężczyzna, ponieważ ten miał problemy z mówieniem.

Międzychodzki dyżurny od razu zaczął działać. Ustalił właściciela podanego numeru telefonu. Nie miał on aktualnego miejsca zameldowania. Policjanci sprawdzili wszystkie poprzednie adresy jego zameldowania. Niestety już tam nie przebywał.

Dyżurny cały czas próbował dodzwonić się pod wskazany numer telefonu, jednak nikt nie odbierał, dlatego postanowił sprawdzić billingi połączeń mężczyzny. Po ich szybkiej analizie ustalił numer, z którym często łączył się mężczyzna. Jak się okazało był to numer mamy mężczyzny. Kobieta poinformowała, że syn choruje na padaczkę i podała jego aktualne miejsce zamieszkania.

Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie w mieszkaniu leżał nieprzytomny mężczyzna. Do czasu przyjazdu medyków otoczyli mężczyznę opieką i monitorowali jego stan. Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił dalszej pomocy mężczyźnie.

Dzięki odpowiednim i szybkim działaniom pomoc przyszła na czas.

Szybka i odpowiednia pomoc może być kluczowa dla zdrowia i bezpieczeństwa osoby cierpiącej na atak padaczki.

Atak padaczki: co robić?

Zachowaj spokój, większość napadów ustępuje po 2-3 minutach,

Zabezpiecz chorego go przed upadkiem, skaleczeniem, urazem głowy, ułóż go w bezpiecznym miejscu, usuń z bliskiej okolicy niebezpieczne przedmioty, np. przytrzymaj z boku rękami;

Pamiętaj, że nie należy podnosić głowy chorego,

Kontroluj oddech i drożność dróg oddechowych – rozluźnij ubranie w okolicy szyi, rozepnij pasek, usuń z ust ciała obce (np. sztuczną szczękę), ale pamiętaj, że w czasie napadu nie należy otwierać zaciśniętych szczęk,

Jeśli podczas napadu doszło do mimowolnego oddania moczu (lub kału) przykryj chorego ręcznikiem lub kocem, aby nie czuł się skrępowany;

Poczekaj, aż napad ustąpi, ułóż chorego na boku, aby uniknąć zakrztuszenia lub zadławienia, pozostań z chorym aż do czasu odzyskania pełnej sprawności;

Po zakończeniu napadu chory może być senny - wtedy pozwól mu odpocząć, lub pobudzony - nie używaj siły,

Jeśli napad przedłuża się lub występują kolejne - napady wezwij pogotowie.