Dwóch Gruzinów zatrzymanych i aresztowanych za włamania do samochodów Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Puław ustalili i zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o włamania do samochodów na parkingach w gminie Markuszów. 21 i 23-latek używając urządzenia elektronicznego, zagłuszali fale radiowe w pilotach samochodowych. Wykorzystując fakt, że kierowcy byli w tym czasie na stacji paliw, okradali pojazdy z gotówki i cennych sprzętów elektronicznych. Przestępcy zostali tymczasowo aresztowani.

Zdarzenia, z udziałem dwóch obywateli Gruzji miały miejsce pod koniec grudnia 2025 roku oraz w drugiej połowie stycznia br. , w miejscowości Łany w gminie Markuszów.

Z materiałów sprawy wynika, że do kradzieży z włamaniem na tzw. MOP ach dochodziło, gdy kierowcy samochodów osobowych zatrzymywali się na odpoczynek lub tankowanie. Przestępcy zaczynali działać, gdy kierowcy wchodzili do budynku stacji paliw. Używając urządzenia elektronicznego, zagłuszali fale radiowe w pilotach samochodowych. Okradali samochody z gotówki i cennych przedmiotów.

W ten sposób, w grudniu z samochodu marki Toyota ukradli pieniądze w wysokości 2700 złotych, a w styczniu z Opla laptopa i okulary o łącznej wartości 7200 złotych.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszeń o kradzieżach, policjanci z Kurowa i Puław podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców. Zabezpieczono szereg śladów, nagrań z monitoringów oraz innych dowodów.

W efekcie intensywnych działań, w piątek, 30 stycznia br., w nocy, na terenie województwa śląskiego, we wspólpracy z kryminalnymi z Wodzisławia Śląskiego zatrzymani zostali obywatele Gruzji. Z informacji uzyskanych przez puławskich kryminalnych wynika, że obaj kierowali się w stronę granicy z Czechami, aby opuścić teren Polski. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Po wykonaniu czynności procesowych 21 i 23-latek usłyszeli zarzuty.

Dodatkowo policjanci ustalili, że mężczyźni dokonali kradzieży z włamaniem do innych pojazdów, na parkingach przy drogach na terenie całej Polski. Sprawy te są obecnie weryfikowane i gdy materiał procesowy zostanie przekazany do naszej jednostki, podejrzani usłyszą kolejne zarzuty i ponownie zostaną przesłuchani.

Wczoraj, 2 lutego br., na wniosek puławskich policjantów oraz prokuratury sąd zastosował wobec 21 i 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

( KWP w Lublinie /aw)