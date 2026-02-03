Głubczyccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy grozili, znieważyli i naruszyli nietykalność cielesną funkcjonariusza Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Głubczyccy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca naszego powiatu oraz jego 59-letniego kolegę, którzy podczas interwencji znieważyli i zaatakowali funkcjonariusza. Obaj mężczyźni noc spędzili w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w piątek 30 stycznia br. Funkcjonariusze zostali skierowani na interwencję w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kradzieży alkoholu w jednym ze sklepów na terenie powiatu. Po przyjeździe pod wskazany adres policjanci zastali 42-letniego mężczyznę oraz jego 59-letniego kolegę.

Podczas wykonywanych czynności młodszy z mężczyzn stał się agresywny wobec jednego z funkcjonariuszy. Nie reagował na wydawane polecenia, kierował w stosunku do policjanta słowa wulgarne i groźby, a następnie naruszył jego nietykalność cielesną, chwytając za mundur i próbując go przewrócić.

W trakcie obezwładniania 42-latka do interweniującego policjanta podbiegł 59-latek, który przy użyciu szklanych butelek próbował go uderzyć. Funkcjonariusz skutecznie odparł atak, wytrącił napastnikowi butelki i obezwładnił go.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało, że 42-latek miał blisko 3 promile alkoholu, natomiast jego 59-letni kolega-prawie 3,5 promila. Kolejną noc spędzili w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kierowania gróźb, znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.