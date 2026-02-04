Włoch padł ofiarą oszustów. Stracił niemal 1,7 miliona złotych Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj 30 stycznia br. do Komisariatu Policji II w Krakowie zgłosił się 42-letni obywatel Włoch, który padł ofiarą internetowych oszustów. Mężczyzna w październiku ubr. poznał za pośrednictwem jednej z aplikacji randkowych kobietę, która zaproponowała mu inwestycję w kryptowaluty i wielkie zyski. W ten sposób 42-latek stracił niemal 1,7 miliona złotych.

Pod koniec października ubr., 42-letni obywatel Włoch poznał na jednej z aplikacji randkowych kobietę podającą się za mieszkankę Singapuru. Para rozpoczęła wymianę korespondencji. W jednej z przesłanych wiadomości kobieta zaproponowała 42-latkowi inwestycję w kryptowaluty. Kiedy obywatel Włoch zgodził się zainwestować swoje oszczędności kobieta przesłała mu link do platformy inwestycyjnej i pomogła założyć na niej konto. Następnie przekonywała go do dokonywania przelewów na jak największe kwoty, bowiem jak twierdziła zyski będą tym większe im wyższe wpłaty trafią na platformę. W ten sposób mężczyzna od listopada ubr. do stycznia br. wykonał kilkanaście przelewów na łączną kwotę niemal 1,7 miliona złotych.

Pod koniec stycznia br. obywatel Włoch zauważył, że po zalogowaniu na platformie internetowej pojawił się nieznany błąd, a następnie informacja, że jego konto zostało zablokowane. Mężczyzna otrzymał również komunikat, że w celu odzyskania wpłaconych środków musi dokonać kolejnych wpłat. Wtedy też 42-latek zorientował się, że padł ofiarą oszustów i stracił swoje oszczędności. 30 stycznia br., mężczyzna złożył zawiadomienie o popełnieniu przestepstwa na Komisariacie Policji II w Krakowie.

Kolejny raz apelujemy o zachowanie maksymalnej ostrożności w trakcie rozmów czy wymiany korespondencji z nowo poznanymi osobami, szczególnie jeśli te osoby poznajemy za pośrednictwem portali społecznościowych, aplikacji randkowych, komunikatorów internetowych itp.

Pamiętajmy, że oszuści również korzystają ze sztucznej inteligencji, tworzą fikcyjne profile, generują zdjęcia za pomocą AI, podszywają się pod różne osoby.

Weryfikujmy tożsamość naszych współrozmówców. Nie przekazuj danych wrażliwych, numerów telefonów, numerów kont czy haseł i loginów.

Uważajmy na osoby, które oferują możliwość uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji np. kryptowaluty. Takie informacje zawsze dokładnie sprawdzaj i weryfikuj.

Nie otwierajmy linków przesyłanych przez nieznane nam osoby. Mogą one „zainfekować” komputer bądź telefon, umożliwiając oszustom przejęcie kontroli nad kontem bankowym.

Nie instaluj na urządzeniach podejrzanych aplikacji, które żądają dostępu do danych z konta bankowego czy kart kredytowych.

Nigdy nie przelewaj pieniędzy na nieznane i niezweryfikowane numery kont. Chroń swoje finanse!