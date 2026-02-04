59 kilogramów marihuany nie trafi na czarny rynek! Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Ząbkowiccy policjanci stale walczą z przestępczością narkotykową. W codziennej służbie patrole umundurowane oraz operacyjne weryfikują każdy sygnał dotyczący posiadania bądź wytwarzania zabronionych środków. Pomimo powszechnie dostępnym informacjom o odpowiedzialności karnej oraz o szkodliwości zażywania narkotyków, wciąż zatrzymywane są osoby, które zdecydowały się wejść w ten przestępczy proceder. Ząbkowiccy policjanci kryminalni mają na koncie kolejny sukces, ponieważ zatrzymali 32-latka z pięcioma paczkami, w których znajdowało się łącznie 59 kg marihuany! Niebawem mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Ząbkowiccy policjanci, zajmujący się walką z przestępczością narkotykową zatrzymali kolejnego przestępcę mającego związek z obrotem narkotykami. Praca operacyjna funkcjonariuszy z ząbkowickiej komendy doprowadziła do zatrzymania 32-letniego mieszkańca województwa opolskiego. Mężczyzna, jak wynikało z pozyskanych przez policjantów informacji, miał przemieszczać się swoim samochodem i posiadać znaczną ilość narkotyków. Ustalenia mundurowych dość szybko się potwierdziły.

W ubiegły czwartek, 29 stycznia, w jednej z miejscowości powiatu dzierżoniowskiego 32-latek nabył duże ilości substancji odurzających, które zostały nadane z jednego z krajów Unii Europejskiej bezpośrednio do Polski.

W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 5 przesyłek zawierających w sumie 59 kilogramów marihuany. Mężczyzna został zatrzymany podczas odbioru przesyłek. Działanie mundurowych było szybkie i zdecydowane, a zatrzymany mężczyzna był zaskoczony takim obrotem sprawy.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi zarzutu wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilość środków odurzających, które nabył w jednym z krajów Unii Europejskiej, a następnie przetransportowaniu ich do Polski.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dzięki funkcjonariuszom, narkotyki zamiast na ulicę trafiły do depozytu.

( KWP we Wrocławiu / kp)