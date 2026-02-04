Mazowiecka Policja i podkarpacka KAS rozbiła grupę handlującą "podróbkami"
Ponad 7 tysięcy sztuk podrobionej odzieży, sprzęt do jej znakowania oraz gotówka w złotówkach i euro – to efekt wspólnych działań funkcjonariuszy mazowieckiej Policji oraz podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Szacowana wartość przejętego towaru przekracza 5,3 mln zł. W sprawie zatrzymano trzy osoby, a nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Radom‑Zachód.
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Podkarpackiego Urzędu Celno‑Skarbowego w Przemyślu (PUCS) ustalili, że podejrzani prowadzili sprzedaż nielegalnego towaru za pośrednictwem jednego z popularnych portali społecznościowych. Transmisje live miały służyć jako narzędzie do szybkiego dotarcia do klientów i ukrycia skali procederu.
Do zatrzymania doszło na terenie jednej z posesji w województwie mazowieckim. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili ponad 7 tys. sztuk odzieży oznaczonej podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Towar znajdował się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w pojazdach zaparkowanych na terenie posesji.
Zabezpieczono również urządzenie służące do nanoszenia chronionych znaków towarowych oraz gotówkę - ponad 29 tys. zł i 1 tys. euro.
Według wstępnych ustaleń sprzedaż podrabianej odzieży stanowiła dla zatrzymanych stałe i jedyne źródło dochodu.
W sprawie zatrzymano trzy osoby w wieku 24, 30 i 33 lat. Usłyszały zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Decyzją organów ścigania wobec podejrzanych zastosowano dozór Policji oraz poręczenia majątkowe.
Dalsze czynności w sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno‑Skarbowy w Przemyślu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom‑Zachód. Śledczy analizują zabezpieczony materiał dowodowy oraz ustalają pełną skalę działalności zatrzymanych.
(KWP w Radomiu /aw)
Film Policja i KAS zatrzymała handlarzy "podróbek"
Opis filmu: odzież sportowa porozkładana na ziemi. Paczki z towarem. Policja przegląda towar.
