CBŚP zatrzymało trzech lekarzy w związku z procederem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, działając na polecenie Prokuratury Krajowej, zatrzymali trzech lekarzy podejrzanych o udział w procederze nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała nielegalne preparaty do obrotu poza kontrolowanym systemem dystrybucji.

Pod koniec stycznia br., na polecenie Prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem sfałszowanymi produktami leczniczymi. W ich wyniku zatrzymano troje lekarzy.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzani działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wystawiali recepty na rzecz członków grupy przestępczej. Produkty lecznicze objęte receptami były następnie dystrybuowane poza legalną siecią aptek - zarówno w drodze sprzedaży bezpośredniej, jak i za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej.

Jak wykazało śledztwo, w różnych okresach lekarze wystawili od 135 do nawet 1241 recept na różnego rodzaju produkty lecznicze, w szczególności zawierające środki anaboliczne, HCG oraz modulatory hormonów i metabolizmu. Z tego tytułu uzyskali korzyści majątkowe odpowiadające wynagrodzeniom za fikcyjne lub nieuzasadnione medycznie wizyty lekarskie - w łącznych kwotach od kilkudziesięciu do ponad 300 tysięcy złotych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udzielania pomocy w obrocie produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru Policji, połączonego m.in. z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Dodatkowo wobec dwóch lekarzy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu. W uzasadnieniu wskazano, że pozostawienie im możliwości wystawiania recept, wobec wcześniejszego działania bez wskazań medycznych i na szeroką skalę, stwarza realne i wysokie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.