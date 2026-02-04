#DzielnicowyBliżejNas. Zwierzęta w skrajnie złych warunkach przetrzymywane na poddaszu. Interwencja Policji i MOPS-u w Bukownie Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki informacji uzyskanej przez dzielnicowego Komisariatu Policji w Bukownie, 27 stycznia br. doszło do interwencji w jednym z domów na terenie Bukowna. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia przetrzymywania zwierząt w rażąco złych warunkach na poddaszu budynku mieszkalnego.

Na miejsce udał się dzielnicowy wraz z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udali się na nieogrzewane poddasze, gdzie znaleziono dwa króliki oraz żółwia czerwonolicego, który przetrzymywany był w plastikowej misce, całkowicie nieprzystosowanej do potrzeb tego gatunku. Warunki, w jakich przebywały zwierzęta były skrajnie nieodpowiednie. Funkcjonariusze zastali liczne odchody, brudną wodę oraz brak stałego dostępu do jedzenia i świeżej wody. Dodatkowo ustalono, że właściciele nie posiadali wymaganego zezwolenia na przetrzymywanie żółwia czerwonolicego – gatunku objętego szczególnymi przepisami.

Podczas interwencji 41-letnia kobieta oświadczyła, że obowiązuje ją aktywny zakaz posiadania zwierząt, a odnalezione zwierzęta należą do jej męża. O sprawie niezwłocznie poinformowano Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu, którego decyzją zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę schroniska dla zwierząt. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Bukownie.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad zwierzętami, w tym przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet do 5 lat więzienia. Sąd może również orzec wysoką grzywnę, obowiązek zapłaty nawiązki na cele związane z ochroną zwierząt oraz zakaz ich posiadania na wiele lat.

Nie bądźmy obojętni na los zwierząt – każde podejrzenie niewłaściwego traktowania należy zgłaszać odpowiednim służbom – szybka reakcja może uratować życie.