Pieniądze i biżuteria powrócą do właścicielki, podejrzany tymczasowo aresztowany Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj W ręce policjantów wpadł kolejny podejrzany o oszustwo. Tym razem kryminalni z południowopraskiej komendy Policji na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę, który właśnie odebrał od pokrzywdzonej łup w postaci biżuterii i gotówki o łącznej wartości ponad 56 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli obrączkę, pierścionki, łańcuszek i kolczyki oraz prawie 40 tysięcy w gotówce. Według legendy oszustów miało to posłużyć za kaucję dla krewnego, który rzekomo spowodował wypadek i potrącił kobietę w ciąży. Mężczyzna usłyszał zarzut i na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe został tymczasowo aresztowany.

W wyniku współpracy policjantów Komendy Głównej Policji i policjantów stołecznego wydziału kryminalnego oraz kryminalnych z południowopraskiej komendy na gorącym uczynku został zatrzymany 22-latek podejrzany o oszustwo.

Mężczyzna wpadł w ręce policjantów w momencie, kiedy wychodził z klatki schodowej bloku, w którym zamieszkiwała pokrzywdzona. To od niej odebrał kopertę wypełnioną gotówką i biżuterią. Kobieta żyła w przeświadczeniu, że przekazuje swoje kosztowności i oszczędności w „dobre ręce i w słusznej sprawie”. Oszuści podczas rozmowy telefonicznej poinformowali pokrzywdzoną, że jej krewny spowodował wypadek, potrącił kobietę w ciąży i teraz są potrzebne pieniądze na kaucję, aby nie trafił do aresztu.

Kryminalni zabezpieczyli obrączkę, pierścionki, łańcuszek, kolczyki, a także prawie 40 tysięcy złotych w gotówce. Łączna wartość łupu wyniosła ponad 56 tysięcy złotych.

Śledczy z dochodzeniówki zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który stał się podstawą do przedstawienia 22-latkowi zarzutu oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, do czego sąd się przychylił. Podejrzany został umieszczony w areszcie na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

(KSP /aw)