Podziękowania dla policjantów za pomoc w odnalezieniu syna Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj "Szanowny Panie Komendancie, pragnę złożyć wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy Policji, którzy w dniu 30 stycznia 2026 roku wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz rzetelnością podczas realizacji zgłoszenia dotyczącego zaginięcia mojego syna. (…) Sprawa została potraktowana z należytą powagą, co w konsekwencji doprowadziło do odnalezienia mojego syna na terenie Słowacji.” Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich pracy.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lesku wpłynęły podziękowania od mieszkanki Polańczyka, która w piątek po południu, powiadomiła o zaginięciu swojego syna. Z przekazanych informacji wynikało, że 24-latek wyjechał tego dnia rano z rodzinnej miejscowości w nieznanym kierunku. Mężczyzna od trzech lat miał prawo jazdy, jednak nie jeździł samochodem. Dodatkowo nie miał przy sobie pieniędzy, dokumentów ani telefonu, więc bliscy nie mogli się z nim skontaktować. Niepokój rodziny potęgował stan zdrowia zaginionego mężczyzny. Realnym zagrożeniem były również niskie temperatury panujące na zewnątrz.

Policjanci zapoznali się z rysopisem zaginionego i natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Mundurowi ustalili, że 24-latek przejechał przez Lesko i kierował się w stronę Sanoka. Dzięki współpracy nawiązanej z sanocką Strażą Miejską, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną, funkcjonariusze ustalili trasę jaką jechał.

Po dwóch godzinach od przyjęcia zgłoszenia, policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa w szpitalu w miejscowości Preszów na Słowacji. Okazało się, że wcześniej spowodował tam kolizję. Wjechał samochodem w ogrodzenie jednej z posesji. Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom rodzina mogła pojechać po swojego syna.

W dowód wdzięczności bliscy 24-latka przesłali do Komendanta Powiatowego Policji w Lesku oficjalne podziękowania, podkreślając profesjonalną postawę funkcjonariuszy i ich zaangażowanie w pomoc osobie potrzebującej pomocy.

( KWP w Rzeszowie / mw)