Oszustwo metodą „na wnuczka” - podejrzany zatrzymany przez kryminalnych Powrót Drukuj Kryminalni z Zawadzkiego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na wnuczka”, do którego doszło na terenie gminy. Pokrzywdzona seniorka, zmanipulowana przez sprawcę podszywającego się pod członka rodziny, straciła łącznie 150 tysięcy złotych. Policjanci, analizując zebrane dane ustalili tożsamość podejrzanego i jego sposób działania. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Do oszustwa seniorki doszło w zeszłym roku, kiedy nieznany sprawca, podszywając się pod bliskiego krewnego, wprowadził seniorkę w błąd i doprowadził do przekazania znacznej kwoty pieniędzy.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Zawadzkiem prowadzili intensywne działania operacyjno-rozpoznawcze. Policjanci szczegółowo analizowali zebrane w toku prowadzonych czynności dane. Dzięki zgromadzonemu materiałowi funkcjonariusze wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek z przestępstwem. Był to 42-letni mieszkaniec Warszawy, który był już wcześniej notowany za podobne oszustwa popełnione na terenie stolicy. Po ustaleniu miejsca jego pobytu, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, mężczyzna został zatrzymany.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli urządzenia teleinformatyczne, telefony komórkowe, karty SIM różnych operatorów oraz dokumenty związane z zakładaniem rachunków bankowych na różne dane osobowe. Odnaleziono również telefon, który służył do popełnienia przestępstwa.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzut oszustwa, do którego się przyznał. Na poczet przyszłych kary policjanci zabezpieczyli mienie, w tym samochód osobowy o wartości 30 000 złotych oraz 3 500 złotych. Decyzją prokuratora, na czas trwającego postępowania wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. 42-latkowi za popełnienie czynu zabronionego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że w przypadku podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z bliskimi, a każdą próbę oszustwa należy zgłosić pod numer alarmowy 112.