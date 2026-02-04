Mężczyzna stracił przytomność – z pomocą ruszyli policjanci z Lwówka Śląskiego Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja lwóweckich policjantów zapobiegła tragedii. Funkcjonariusze udzielili pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność przed siedzibą komendy. Widząc jak mężczyzna traci przytomność policjanci wybiegli na zewnątrz i udzielili mu niezbędnej pomocy. Mieszkaniec powiatu jaworskiego został przekazany w ręce zadysponowanych na miejsce medyków. Na szczęście tym razem pomoc dotarła na czas. Niestety w tym dniu o szczęściu nie może mówić drugi z mężczyzn, który jak się okazało był poszukiwany. Jak ustalili mundurowi mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego od pewnego czasu znajdował się w zainteresowaniu policji w celu zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego.

Wczoraj, 3 lutego br., około godziny 13.00 policjanci z Lwówka Śląskiego zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn siedzących na ławce przed siedzibą komendy. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli przez okno, że jeden z nich nagle stracił przytomność i upadł na zimną kostkę. Na tej podstawie policjanci pośpiesznie wybiegli przed budynek komendy i udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

Jak ustalili mundurowi obaj mężczyźni byli nietrzeźwi i z tego powodu zostali wcześniej wyproszeni z transportu, którym wracali do miejsca zamieszkania.

W trakcie sprawdzania w policyjnych bazach danych okazało się, że jeden z nich, mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, jest osobą poszukiwaną celem odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Na tej podstawie mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Z kolei po udzieleniu pierwszej pomocy mieszkaniec powiatu jaworskiego został przewieziony do placówki medycznej w celu wykonania dalszych badań.

To kolejny przykład na to, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale również niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej oraz realizację czynności służbowych wobec osoby poszukiwanej.