Mężczyzna stracił przytomność – z pomocą ruszyli policjanci z Lwówka Śląskiego
Szybka reakcja lwóweckich policjantów zapobiegła tragedii. Funkcjonariusze udzielili pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność przed siedzibą komendy. Widząc jak mężczyzna traci przytomność policjanci wybiegli na zewnątrz i udzielili mu niezbędnej pomocy. Mieszkaniec powiatu jaworskiego został przekazany w ręce zadysponowanych na miejsce medyków. Na szczęście tym razem pomoc dotarła na czas. Niestety w tym dniu o szczęściu nie może mówić drugi z mężczyzn, który jak się okazało był poszukiwany. Jak ustalili mundurowi mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego od pewnego czasu znajdował się w zainteresowaniu policji w celu zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego.
Wczoraj, 3 lutego br., około godziny 13.00 policjanci z Lwówka Śląskiego zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn siedzących na ławce przed siedzibą komendy. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli przez okno, że jeden z nich nagle stracił przytomność i upadł na zimną kostkę. Na tej podstawie policjanci pośpiesznie wybiegli przed budynek komendy i udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.
Jak ustalili mundurowi obaj mężczyźni byli nietrzeźwi i z tego powodu zostali wcześniej wyproszeni z transportu, którym wracali do miejsca zamieszkania.
W trakcie sprawdzania w policyjnych bazach danych okazało się, że jeden z nich, mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, jest osobą poszukiwaną celem odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Na tej podstawie mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Z kolei po udzieleniu pierwszej pomocy mieszkaniec powiatu jaworskiego został przewieziony do placówki medycznej w celu wykonania dalszych badań.
To kolejny przykład na to, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale również niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej oraz realizację czynności służbowych wobec osoby poszukiwanej.
(KWP we Wrocławiu / kp)