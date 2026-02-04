Odebrali pieniądze od oszukanych seniorów - zostali aresztowani Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Rybniku aresztował dwóch obcokrajowców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyźni brali udział w wyłudzaniu pieniędzy od osób starszych metodą „na policjanta”. Przestępcy wykorzystywali stare książki telefoniczne, gdzie znajdowali numery stacjonarne, dzwonili do seniorów, podając się za policjantów i informowali, że ich wnuk miał wypadek. Za popełnione czyny grozi im kara do 20 lat więzienia.

W wyniku prowadzanego w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku śledztwa dotyczącego działalności międzynarodowej grupy przestępczej, rybniccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 26 lat.

Z ustaleń śledczych wynika, że obcokrajowcy pełnili rolę tzw. odbieraków w procederze oszustw, które w ostatnim czasie miały miejsce na terenie Rybnika oraz okolicznych miejscowości. Obecnie ustalono 7 pokrzywdzonych, a wartość wyłudzonych pieniędzy to prawie 1 mln zł. Ustalenia śledztwa wskazują na międzynarodowy i zorganizowany charakter grupy przestępczej. Działali oni na terenie całego kraju i uczynili sobie z tego stałe źródło dochodu.

Kryminalni wykonywali czynności w kilku miejscowościach na terenie kraju. Podczas przeszukania mieszkania jednego z podejrzanych śledczy zabezpieczyli amunicję do broni palnej oraz znaczną ilość narkotyków, a także gotówkę mogącą pochodzić z przestępstw.

Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania szeregu oszustw na szkodę osób starszych. Odpowiedzą również za nielegalne posiadanie amunicji oraz posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Za popełnione czyny grozi im kara łączna do 20 lat więzienia.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Rybniku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Apelujemy do mieszkańców, szczególnie osób starszych, o zachowanie ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców, podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy.

Cechą charakterystyczną opisanych działań przestępczych jest podszywanie się pod członka rodziny lub przyjaciela, który znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje natychmiastowej pomocy finansowej. Przestępcy podszywają się również pod przedstawicieli instytucji zaufania publicznego takich jak Policja lub banki, informując o zagrożeniach związanych z ich oszczędnościami i potrzebie podjęcia natychmiastowych działań w celu ich zabezpieczenia przed kradzieżą. Przedstawione powyżej schematy działań przestępców należy traktować jako przykładowe, gdyż przestępcy rozwijając swój proceder tworzą nowe scenariusze działania oparte na fikcyjnych historiach. Cechami wspólnymi tego typu przestępstw są:

kontakt telefoniczny;

stosowanie manipulacji;

podszywanie się pod osobę bliską lub instytucję;

wprowadzenie w stan silnych emocji wywołujących ograniczone postrzeganie rzeczywistości i błędną ocenę sytuacji;

nakłanianie do wypłaty pieniędzy ze swojego rachunku bankowego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe warianty działania przestępców.

Wariant I - „na wnuczka” - osobę bliską

Przestępcy nawiązując kontakt telefoniczny z potencjalną ofiarą, który może trwać nawet kilka godzin, swoje działania dzielą na kilka etapów:

w pierwszym etapie oszust podszywając się pod osobę bliską lub jej znajomego buduje poczucie zagrożenia dla bliskiej osoby i wskazują na konieczność udzielenia bardzo pilnej pomocy finansowej;

w drugim etapie oszust włącza „do gry” inną osobę, która odbierze pieniądze, aby rzekomo przekazać je zagrożonej osobie bliskiej;

w trzecim etapie ofiara wypłaca pieniądze z kasy w banku i przekazuje je zgodnie z instrukcją podaną przez oszusta;

alternatywnie dla powyższych etapów: drugiego i trzeciego przestępcy mogą wskazywać potrzebę przelania pieniędzy na podany przez nich rachunek bankowy.

Wariant II - „na policjanta” - przedstawiciela instytucji zaufania publicznego

Podobnie jak to ma miejsce w wariancie nr I przestępcy nawiązują kontakt z potencjalną ofiarą z wykorzystaniem telefonu:

w pierwszym etapie oszust podszywając się pod policjanta lub inną osobę reprezentującą instytucję zaufania publicznego kontaktuje się budując poczucie zagrożenia i informując o wysokim ryzyku utracenia pieniędzy;

w drugim etapie oszust wskazuje bezpieczną metodę ochrony pieniędzy przed złodziejami - może to być tzw. bezpieczne konto;

bezpieczne konto; w trzecim etapie zmanipulowana ofiara przelewa pieniądze na wskazany przez oszusta „bezpieczny rachunek” lub może dokonać wypłaty pieniędzy w oddziale banku i wpłaceniu ich w bankomacie z wykorzystaniem jednorazowego kodu lub zostawieniu ich we wskazanym przez przestępców miejscu.

Kiedy ktoś dzwoni i próbuje wywierać na Tobie presję, wymuszając wypłatę pieniędzy, stosuj się do poniższych zasad:

zachowaj spokój;

nie wykonuj ślepo poleceń;

rozłącz się i zweryfikuj opisaną sytuację:

Powiadom Policję o usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub o jego popełnieniu. Powiadom swój bank, dzwoniąc do niego na numer infolinii znajdującej się na stronie internetowej banku - nigdy nie korzystaj z numeru podanego przez oszustów podczas rozmowy.