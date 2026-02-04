Wyrazy uznania dla policjantów ze Złotoryi – „dzięki wam żyję” Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi udzielili pomocy mieszkańcowi miasta, który na jednym z parkingów poślizgnął się, upadł i stracił przytomność. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna otrzymał niezbędną pierwszą pomoc, a na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych pod koniec stycznia 2026 roku. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi post. Natalia Burda-Krocz oraz post. Krystian Kwiecień podczas patrolu zauważyli ludzi gromadzących się przy parkingu jednego ze sklepów. Gdy podeszli bliżej, by zobaczyć, co jest przyczyną takiego zbiegowiska, zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania ratunkowe – sprawdzili funkcje życiowe poszkodowanego, zabezpieczyli go przed dalszym wychłodzeniem oraz udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej bezzwłocznie powiadamiając pogotowie ratunkowe.

Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego mężczyzna został przekazany pod opiekę medyków i przetransportowany do szpitala. Jak się okazało, mieszkaniec Złotoryi poślizgnął się na śliskiej nawierzchni parkingu, doznając obrażeń głowy oraz klatki piersiowej jednocześnie tracąc przytomność, którą odzyskał dopiero w karetce w drodze do szpitala.

Kilka dni po zdarzeniu do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi wpłynęły podziękowania od poszkodowanego. Mężczyzna wyraził wdzięczność podkreślając, że „Dzięki profesjonalnej i szybkiej reakcji policjantów w dniu dzisiejszym żyję… Serdecznie dziękuję”.

Takie sygnały od mieszkańców są dla policjantów ważnym potwierdzeniem, że podejmowane działania mają realne znaczenie i są doceniane przez społeczeństwo.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w okresie zimowym – oblodzone chodniki i parkingi mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

W razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy nie bądźmy obojętni – szybka reakcja i powiadomienie służb ratunkowych może uratować życie.