Skuteczna praca policjantów zakończona aktem oskarżenia Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Śledczy z gubińskiego komisariatu zakończyli sprawę 31-latka podejrzanego o szereg przestępstw: używanie tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, złamanie dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także posiadanie narkotyków i kierowanie pod ich wpływem. Mężczyzna za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. Postępowanie wraz z aktem oskarżenia trafiło już do sądu.

Sprawa prowadzona przez funkcjonariuszy z Gubina pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim znalazła swój finał w sądzie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów 31-latkowi, który dopuścił się licznych naruszeń prawa na przestrzeni ubiegłego roku.

W marcu ubiegłego roku policjanci prewencji zwrócili uwagę na kierującego oplem vectra. Chcąc zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Kierowca, zamiast się zatrzymać, nagle przyspieszył i zaczął uciekać. Po przejechaniu kilku ulic auto stanęło na polnej drodze. Z pojazdu wybiegło dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukryć się w zaroślach. Mundurowi, nie tracąc uciekającego z pola widzenia, zatrzymali go po pościgu pieszym. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 31-latek posiada dwa dożywotnie zakazy kierowania pojazdami, a tablice rejestracyjne opla przypisane były do innego samochodu. Dodatkowo w aucie funkcjonariusze znaleźli metamfetaminę. Co więcej, mężczyzna z narkotykami wpadł ponownie w kwietniu ubiegłego roku – wówczas posiadał przy sobie marihuanę.

Kolejna sytuacja miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Policjanci z krośnieńskiej drogówki, pełniąc służbę na motocyklach w Gubinie, zauważyli motorowerzystę, którego pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej. Po zrównaniu się z nim funkcjonariusz dał znak do zatrzymania. Mężczyzna zignorował polecenie i kontynuował jazdę. Gdy jeden z mundurowych zablokował mu drogę, zjechał na chodnik i na chwilę przystanął. Kiedy tylko z motoroweru zsiadł pasażer, kierujący ruszył gwałtownie przez pas zieleni. Policjanci natychmiast podjęli pościg. Uciekinier wjechał w drogę szutrową, a następnie w pole, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Próbował jeszcze ratować się ucieczką pieszą w krzaki, jednak szybko został obezwładniony, mimo że stawiał opór i próbował się wyszarpać. W trakcie dalszych czynności policjanci znaleźli przy nim zawiniątko z kryształkami, które zabezpieczono jako materiał dowodowy. Badanie testerem potwierdziło, że to metamfetamina. Mężczyzna ponownie poruszał się drogami publicznymi, pomimo zatrzymanych uprawnień do kierowani oraz ignorując dwa dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkimi pojazdami mechanicznymi. W związku z tą sytuacją sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim i zastosował wobec 31-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Badania laboratoryjne krwi potwierdziły obecność narkotyków w jego organizmie. Oprócz zarzutów niezatrzymania się do kontroli, niestosowania się do orzeczonych środków karnych oraz posiadania narkotyków mężczyzna odpowie także za kierowanie pod ich wpływem.

Za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz bezpieczeństwu w komunikacji 31-latek będzie sądzony w warunkach recydywy. Czyny te zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ze względu na powrót do przestępstwa sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

(KWP w Gorzowie Wielkoposkim /aw)