Chodzenie po lodzie to śmiertelne zagrożenie. Apel Policji o rozsądek Data publikacji 05.02.2026 Powrót Drukuj Zimowe warunki sprawiają, że zamarznięte rzeki, kanały i zbiorniki wodne mogą wyglądać na bezpieczne. To jednak złudne wrażenie. W ostatnich dniach wiele osób wchodzi m.in. na zamarzniętą Motławę w Gdańsku, co ponownie zwraca uwagę na realne zagrożenia związane z poruszaniem się po lodzie.

Policja, Straż Pożarna oraz służby ratownicze apelują o rozwagę i przypominają, że wejście na lód zawsze wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia.

Dlaczego lód jest niebezpieczny?

Nie istnieje pojęcie bezpiecznego lodu. Jego grubość i wytrzymałość są zmienne i trudne do oceny, nawet przy utrzymujących się ujemnych temperaturach. Szczególnie niebezpieczne są rzeki i inne wody płynące, gdzie nurt osłabia strukturę lodu, a także okolice mostów, pomostów, brzegów oraz ujść rzek.

Dodatkowym zagrożeniem jest zalegający na lodzie śnieg, który maskuje pęknięcia i przeręble oraz zwiększa obciążenie tafli lodu. Nawet kilkudniowy mróz nie daje gwarancji bezpieczeństwa, a załamanie lodu może nastąpić nagle, bez wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych.

Co zrobić w przypadku załamania się lodu?

Jeżeli dochodzi do załamania lodu:

zachowaj spokój i głośno wzywaj pomocy,

staraj się oprzeć klatkę piersiową i ręce o krawędź lodu, aby nie zanurzyć się całkowicie,

jeżeli masz realną możliwość bezpiecznego wydostania się, należy wracać w kierunku, z którego się przyszło, rozkładając ciężar ciała,

jeżeli nie jesteś w stanie wyjść z wody, nie szarp się i oszczędzaj siły, oczekując na pomoc,

po wydostaniu się na lód oddalaj się w stronę brzegu w pozycji leżącej lub czołgając się.

Gdy zauważysz osobę, pod którą załamał się lód

Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Ratownicy ostrzegają, że lód może załamać się także pod osobą niosącą pomoc.

natychmiast wezwij służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,

nie biegnij w kierunku poszkodowanego - zbliżaj się czołgając,

wykorzystaj dostępne przedmioty: gałąź, szalik, sanki lub linkę,

po wydobyciu poszkodowanego okryj go czymś ciepłym i monitoruj jego stan do przyjazdu służb.

Policja apeluje do mieszkańców oraz turystów o odpowiedzialne zachowanie. Zamarznięte rzeki i zbiorniki wodne nie są miejscem do spacerów ani rekreacji. Każde wejście na lód to ryzyko, którego skutki mogą być tragiczne. Najbezpieczniejszą formą zimowej aktywności pozostają miejsca do tego przeznaczone i odpowiednio przygotowane, takie jak sztuczne lodowiska.

Nie ryzykujmy - jeden nieprzemyślany krok może mieć tragiczne konsekwencje.