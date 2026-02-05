Biały kitel nie pomógł. Seryjny złodziej i włamywacz w rękach policjantów Data publikacji 05.02.2026 Powrót Drukuj Na przełomie 2025/2026 roku na terenie poznańskiego Starego Miasta doszło do serii kradzieży i włamań. Przestępczą passę 45-letniego podejrzanego przerwali policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto. Śledczy przypisują mu kilkanaście zdarzeń, do których dochodziło m.in. w lokalach usługowych, gastronomicznych, hotelach oraz w szpitalu.

Policjanci z poznańskiego Starego Miasta ustalili, że 45-latek na swoim koncie miał kilkanaście kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Jego łupem padały lokale gastronomiczne i usługowe, hotele, pralnie, a nawet… szpital. Działał bez skrupułów. Kradł z otwartych pomieszczeń socjalnych i gospodarczych, sal szpitalnych oraz szafek należących do personelu i pacjentów.

W przypadkach kradzieży w szpitalu, by nie wzbudzać podejrzeń, mężczyzna zakładał skradziony wcześniej biały kitel lekarski i podszywając się pod personel swobodnie poruszał się po szpitalnych korytarzach. Jego celem były pozostawione bez nadzoru przedmioty: telefony komórkowe, portfele z gotówką i dokumentami, karty płatnicze, ładowarki, słuchawki, walizki. Przy użyciu skradzionych kart bankomatowych płacił w sklepach i na stacjach benzynowych.

Do poważnego włamania doszło również w pralni przy ul. Gołębiej w Poznaniu. Stamtąd zniknął m.in. sprzęt budowlany i montażowy, elektronarzędzia oraz odkurzacz. Łączne straty, jakie spowodował podejrzany, oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. Mężczyzna odpowie także za kradzież zuchwałą przy ul. Półwiejskiej, gdzie okradł śpiącego mężczyznę z zegarka, a także za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki podczas jednej z kradzieży.

Przełom w sprawie przyniosła skrupulatna praca operacyjna policjantów oraz analiza wielu godzin zabezpieczonego materiału wideo. To one pozwoliły wytypować sprawcę. 27 stycznia funkcjonariusze zatrzymali 45-latka pochodzącego z powiatu międzychodzkiego. Część skradzionego mienia policjanci odzyskali.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 14 zarzutów, obejmujących kradzieże, włamania, groźby, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Działał w warunkach recydywy.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu do 15 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu /aw)